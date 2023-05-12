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Известия.ru

В Румынии пройдут масштабные учения НАТО Saber Guardian-23

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Cristian Cristel

В Румынии с 29 мая по 9 июня пройдут учения НАТО Saber Guardian-23, в которых примут участие 10 тыс. румынских солдат, а также военные из 13 стран альянса. Об этом в среду, 10 мая, сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.

В учениях будут участвовать военнослужащие из Албании, Болгарии, Грузии, Греции, Италии, Молдавии, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, США, Франции и Черногории.

Основные маневры проведут на авиабазе «Михаил Когэлничану» и на полигоне училища ПВО недалеко от Констанцы.

Учения Saber Guardian-23 — часть комплексных учений в рамках Defender Europe 23, планы которых составляет американское военное командование и координирует командование сухопутных сил США в Европе и Африке.

Ранее, 8 мая, стало известно, что в Румынии начались международные учения войск спецназа Junction Strike 2023 (JUST 23). Со стороны Румынии в маневрах участвуют более 500 военных, а также около 100 единиц наземной, воздушной и морской боевой техники. Иностранный контингент насчитывает около 100 солдат.

До этого, 17 апреля, министерство обороны Швеции сообщило, что в стране пройдут крупнейшие военные учения за последнюю четверть века с участием 14 стран и 26 тыс. человек личного состава. Маневры начнутся в Швеции 17 апреля и завершатся 11 мая. В них участвуют армия, флот, военно-воздушные силы (ВВС) Швеции и подразделения ополчения. Тренировки пройдут на юге королевства, вблизи острова Готланд на Балтийском море.

31 марта сообщалось, что с 12 по 23 июня Североатлантический альянс проведет масштабные военные учения истребителей под названием Air Defender 2023. На протяжении 11 дней маневров воздушное пространство над Германией будет частично закрыто, учения пройдут под руководством немецких военно-воздушных сил.

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