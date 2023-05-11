Генсек НАТО Столтенберг исключил участие альянса в возможном конфликте с Китаем из-за Тайваня

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Североатлантический альянс создан для защиты стран Европы и США, гарантии безопасности распространяются только на членов альянса. Регионы Азии не являются зоной интересов НАТО, поэтому участие вооруженных сил альянса в возможном конфликте с Китаем из-за Тайваня вряд ли возможно. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В НАТО не думают, что альянс может быть втянут в противостояние с Китаем на фоне проблем с Тайванем. По словам Столтенберга, Азия не является зоной интересов НАТО, там нет стран, входящих в альянс, а значит, там не действует статья 5 Устава организации "О коллективной безопасности". Все члены альянса находятся в Европе или Северной Америке.

НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, он не станет глобальным альянсом с членами из Азии, а наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию стран альянса

- заявил он.

В то же время генсек НАТО признал, что последствия военного конфликта Китая и Тайваня, будут иметь влияние на весь коллективный Запад, в первую очередь, в экономике.

Между тем, в китайском МИДе заявили, что продолжат искать мирное решение конфликта с Тайванем, но не исключают и военный вариант. Стоит отметить, что в последне время в Пекине стали чаще звучать заявления о возможности урегулирования ситуации с Тайбэем военным путем. Больше всех это возмущает США, которые имеют свои виды на Тайвань. Кроме того, американцы являются основными спонсорами НАТО, так что в случае начала боевых действий, альянсу вряд ли получится отсидеться в стороне.