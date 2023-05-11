Войти
Военное обозрение

Генсек НАТО Столтенберг исключил участие альянса в возможном конфликте с Китаем из-за Тайваня

47
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Североатлантический альянс создан для защиты стран Европы и США, гарантии безопасности распространяются только на членов альянса. Регионы Азии не являются зоной интересов НАТО, поэтому участие вооруженных сил альянса в возможном конфликте с Китаем из-за Тайваня вряд ли возможно. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В НАТО не думают, что альянс может быть втянут в противостояние с Китаем на фоне проблем с Тайванем. По словам Столтенберга, Азия не является зоной интересов НАТО, там нет стран, входящих в альянс, а значит, там не действует статья 5 Устава организации "О коллективной безопасности". Все члены альянса находятся в Европе или Северной Америке.

НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, он не станет глобальным альянсом с членами из Азии, а наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию стран альянса

- заявил он.

В то же время генсек НАТО признал, что последствия военного конфликта Китая и Тайваня, будут иметь влияние на весь коллективный Запад, в первую очередь, в экономике.

Между тем, в китайском МИДе заявили, что продолжат искать мирное решение конфликта с Тайванем, но не исключают и военный вариант. Стоит отметить, что в последне время в Пекине стали чаще звучать заявления о возможности урегулирования ситуации с Тайбэем военным путем. Больше всех это возмущает США, которые имеют свои виды на Тайвань. Кроме того, американцы являются основными спонсорами НАТО, так что в случае начала боевых действий, альянсу вряд ли получится отсидеться в стороне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
NATO
Похожие новости
17.05.2022
Взаимное разоружение России и Запада: упущенный шанс и надвигающаяся беда
13.05.2022
Противоборство в мировом треугольнике
29.03.2022
Семь смертных грехов США на Украине, за которые расплачивается мир
20.06.2019
Военные корабли Канады показали Китаю нос
18.06.2019
South China Morning Post (Гонконг): забудьте о дружбе Си и Путина, особые отношения между США и Великобританией заслуживают гораздо больше внимания, чем отношения между Китаем и Россией
04.06.2019
Foreign Policy (США): как США выиграть следующую войну
01.09.2014
США не намерены отказываться от лидерства в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 00:46
  • 49138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:40
  • 4
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны
  • 10.05 04:45
  • 10
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 09.05 19:43
  • 69
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 09.05 14:02
  • 5
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 09.05 11:46
  • 9
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 09.05 11:34
  • 2
Запад рассчитывал ослабить Россию, но получил совсем не то, что хотел
  • 09.05 10:27
  • 2
Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
  • 08.05 22:21
  • 2
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие