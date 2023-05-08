НПО "Сплав" планирует впервые в ракетах для РСЗО частично заменить металл на композиты

Замгендиректора предприятия Виктор Трегубов сообщил, что количество производимых объединением боеприпасов выросло в разы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") планирует впервые заменить часть металлических элементов в боеприпасах для ракетных систем залпового огня (РСЗО) на композитные материалы.

"Планируем использовать композиционные материалы", - сообщил в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда" Александр Смирнов, занимавший на момент съемок пост гендиректора компании (с 2020 года по февраль 2023 года). Временным гендиректором предприятия назначен Ринат Идрисов.

В программе уточняется, что их рассчитывают использовать для замены части металлических элементов в ракетах для РСЗО, сделав их дешевле, быстрее в производстве, легче, а соответственно, дальнобойнее при тех же габаритах.

Замгендиректора НПО "Сплав" Виктор Трегубов уточнил, что количество производимых предприятием боеприпасов выросло в разы как в калибре 80 мм, так и в калибрах 122 мм, 220 мм, 300 мм. В программе добавили, что для увеличения мощностей построено пять новых цехов, а также впервые запускается конвейер для производства ракет РСЗО.

Тульское предприятие "Сплав" основано в 1945 году. Является головной организацией по разработке реактивных систем залпового огня наземного и морского базирования. Выпускает системы "Град", "Смерч", "Ураган", "Торнадо", "Дамба", "Огонь", боеприпасы для тяжелой огнеметной системой ТОС-1А "Солнцепек". Продукция предприятия стоит на вооружении более 50 стран мира.