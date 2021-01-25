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ТАСС

Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"

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Логотип НПО СПЛАВ
Логотип компании АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ".
Источник изображения: http://www.aeproject.pro/

Финансирование работ предусмотрено из собственных средств "Сплава"

ТУЛА, 23 января. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) "ТулаТех" и научно-производственное объединение "Сплав" им. А. Н. Ганичева в рамках совместного проекта разработают снаряды нового поколения для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Это поможет сохранить лидирующие позиции на мировом рынке по данному направлению, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сплава".

"Проект направлен на разработку облика реактивного снаряда к РСЗО нового поколения мирового уровня, проведение расчетно-теоретических и экспериментальных исследований по выбору, обоснованию и подтверждению технических, технологических решений", - сказали в пресс-службе.

По данным НОЦ, проект реализуется по направлению "ОборонТех", позволит освоить новые технологии выпуска реактивных снарядов, что повлияет и на развитие самих РСЗО. "При реализации проекта будут разработаны инновационные технологии подготовки и ведения стрельбы РСЗО с повышением информатизации систем управления и разведки", - отметили в НОЦ.

Финансирование работ предусмотрено из собственных средств "Сплава". Партнером в части лабораторно-экспериментальных исследований, расчетов, подготовки специалистов для работы по проекту выступает Тульский государственный университет. Разработка позволит создать научно-технический задел, сохранить лидирующие позиции на мировом рынке по разработке и производству РСЗО. "Инициатором проекта выступает Министерство промышленности и науки Тульской области. Технические аспекты данного проекта носят конфиденциальный характер", - добавили в пресс-службе.

"Сплав" входит в контур холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" - управляющей организации "Техмаш". Предприятие является ведущим мировым производителем реактивных систем залпового огня для Сухопутных войск и Военно-морского флота "Град", "Смерч", "Ураган", "Дамба", "Огонь" и боеприпасов для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

НОЦ "ТулаТех" создан в Туле в ноябре 2020 года по нацпроекту "Наука", он специализируется по четырем направлениям: вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез, экология и биотехнологии. В рамках этих направлений сформировано 12 проектов, разработан план развития научно-исследовательской инфраструктуры. На реализацию мероприятий и проектов НОЦ до 2024 года запланировано направить более 10 млрд руб. внебюджетных средств, создать более 3 тыс. рабочих мест, зарегистрировать более 1,2 тыс. патентов. По итогам работы НОЦ региональные власти рассчитывают увеличить темпы экономического развития области, долю высокотехнологичной продукции.

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Технодинамика
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3 комментария
№1
25.01.2021 14:00
Цитата, q
Финансирование работ предусмотрено из собственных средств "Сплава".
Вот и выполнено будет не "как надо", а на сколько денег хватит.
Политика Минобороны не финансировать НИРы даже признанных грандов ОПК ведёт к отставанию наших вооружений.
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№2
Удалено / По просьбе автора
№3
25.01.2021 17:45
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Политика Минобороны не финансировать НИРы
А МО тут вовсе не причем. Не надо на него ,,бочку катить". Это инициатива Администрации Тульской области.
0
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