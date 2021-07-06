Поставили «Тосочку»: тяжелым огнеметам прописали боевые испытания

Тяжелые огнеметные системы на колесном шасси ТОС-2 «Тосочка» готовы к финальным испытаниям. Они начнутся в августе и продлятся до конца года, после чего будет принято решение по поставкам нового оружия в войска. Впервые эти огнеметы представили на 75-м юбилейном параде Победы в прошлом году. За счет уникальной маневренности и скорости машины могут совершать быстрые марши на сотни километров, а мощные термобарические боеприпасы способны за считанные минуты выжигать тысячи гектаров местности. По словам экспертов, мощные ударные системы на колесном шасси хорошо подходят для условий Ближнего Востока, южных рубежей России и других регионов.

Тяжелые огнеметные системы на колесном шасси ТОС-2 «Тосочка» готовы к финальным испытаниям. Они начнутся в августе и продлятся до конца года, после чего будет принято решение по поставкам нового оружия в войска. Впервые эти огнеметы представили на 75-м юбилейном параде Победы в прошлом году. За счет уникальной маневренности и скорости машины могут совершать быстрые марши на сотни километров, а мощные термобарические боеприпасы способны за считанные минуты выжигать тысячи гектаров местности. По словам экспертов, мощные ударные системы на колесном шасси хорошо подходят для условий Ближнего Востока, южных рубежей России и других регионов.

Смерть на колесах

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, Минобороны согласовало сроки и условия проведения испытаний новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». С августа возможности машины начнут проверять. Помимо полигонов, «колесный огнемет» пройдет проверку в войсках, в том числе в ходе масштабных маневров.

В феврале этого года госкорпорация «Ростех» объявила, что ее дочерние структуры приступили к подготовке «Тосочки» к государственным испытаниям. А в июне генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков сообщил, что по плану система должна быть испытана до конца года, после чего будет принято решение о ее постановке на вооружение.

— Как следствие, предприятие в Перми будет загружено новыми заказами, — отметил он.

ТОС-2 — развитие ТОС-1А «Солнцепек». Главное нововведение системы — колесное шасси вместо гусеничного. Машина создается на базе автомобиля «Урал». Дальность действия «Тосочки» составляет порядка 18 км, что в разы больше аналогичных параметров предыдущих систем.

— Эффективность тяжелых огневых систем ТОС-1А «Солнцепек» была продемонстрирована в ходе нескольких конфликтов последнего времени, — рассказал «Известиям» военный эксперт, историк Алексей Хлопотов. — В частности, они отлично себя показали в Сирии. Машины служили для огневого усиления танковых и мотострелковых подразделений, действовали с достаточно близких дистанций, наносили очень мощные удары. Но у «Солнцепека» есть пара недостатков, в первую очередь его гусеничная база, которая очень сильно увеличивает стоимость машины и делает ее маломобильной по сравнению с автомобилями. С одной стороны, танковая база является плюсом — машина могла довольно близко подходить к противнику, действовать в одних порядках с тяжелой бронетехникой. Но сейчас и артиллерия, как мы знаем, переходит на колесную основу. Поэтому с целью увеличения мобильности решили поставить систему на шасси грузовика.

По словам эксперта, машина стала немного более уязвима, у нее сильно уменьшилось бронирование, хотя и не пропало совсем — фактически осталась только противопульная защита.

— По этой причине разработчики увеличили дальность пуска ракет, модернизировали систему наведения и управления огнем, чтобы сохранить точность. Усовершенствовали саму ракету, увеличив ее дальность без снижения мощности заряда, и поставили установку на шасси грузового автомобиля, получив такую замечательную технику, как ТОС-2 «Тосочка». Машина будет пользоваться успехом как у нас в армии, так и у иностранных заказчиков. В результате модификации система стала дешевле и мобильнее, но не менее эффективной, — подытожил Алексей Хлопотов.

По скорости передвижения на марше ТОС-2 сопоставима с обычными автомобилями, что делает ее особенно эффективной на местности с развитой дорожной сетью, а также в степях, пустынях и в районах с каменистым грунтом. Колесная бронетехника хорошо зарекомендовала себя в боевых действиях в разных регионах Ближнего Востока.

Выжигание по площади

Термобарические боеприпасы «Тосочки» по принципу действия те же, что на ТОС-1А. Над позициями противника, по сути, распыляется аэрозоль, который, оседая, проникает в траншеи, блиндажи, щели, подвалы, а затем детонирует. В итоге получается, что на огромной территории, которую накрывает залп ТОС, негде укрыться ни на земле, ни под землей.

— Процесс происходит при очень высокой температуре вспышки и самого взрыва, из-за чего происходит значительный перепад давления, служащий дополнительным поражающим фактором. При этом машины действуют по принципу реактивной системы залпового огня, то есть они обычно ведут стрельбу не одной ракетой, а сразу двумя, четырьмя, шестью по площади. Фактически одним залпом можно уничтожить целое подразделение, очистить район, квартал, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

ТОС-2 «Тосочка» впервые была представлена публике на параде Победы в Москве летом 2020 года. Система предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджигания и разрушения зданий и сооружений, уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Впервые тяжелые огнеметные системы начали разрабатывать в 70-е годы прошлого века в СССР, тогда их строили на шасси танка Т-72. В следующем десятилетии для них создали термобарические боеприпасы, серьезно повысившие огневую мощь установок. Экспериментальные машины впервые активно применялись в боевых действиях в Афганистане в 1988–1989 годах. В горах они показали себя еще более смертоносными, чем на ровной местности, из-за многократного сложения и переотражения ударных волн от разрывов ракет.

В 2001 году была разработана новая модификация ТОС-1А «Солнцепек». За базу был взят танк Т-90, а новые ракеты повысили дальность почти вдвое, до 6 км. Модернизированные системы закупили несколько стран, включая Азербайджан, Саудовскую Аравию и Казахстан.

В российской армии ТОС-1 стоят на вооружении отдельных бригад радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Эти соединения выполняют задачи в интересах командующих войсками военных округов. В состав каждого из них входит батальон с девятью установками ТОС-1А «Солнцепек». Кроме того, в полках РХБЗ, входящих в состав общевойсковых армий, есть отдельные батальоны тяжелых огнеметных систем.

Роман Крецул

Анна Черепанова