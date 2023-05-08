В США пообещали доставить в ФРГ танки Abrams для Украины в ближайшие недели

Танки Abrams для обучения украинских военнослужащих прибудут в Германию в ближайшие недели. Об этом 21 апреля заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы ускорили сроки поставки танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину еще большим количеством бронетехники. Те танки, которые украинцам предстоит использовать для обучения, прибудут сюда, в Германию, в ближайшие несколько недель», — заявил он после заседания контактной группы по Украине в Рамштайне.

Остин отметил, что участники контактной группы поставили Украине более 230 танков и свыше 1,5 тыс. единиц бронетехники, а также боеприпасы.

Ранее, 6 апреля, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх указала, что США намерены поставить танки Abrams на Украину до конца текущего года. Обучение на них еще не началось.

До этого, 21 марта, в Пентагоне заявляли, что США передадут Украине устаревшие образцы танка Abrams к осени. Министерство обороны приняло решение, что отправлены будут танки Abrams М1А1 вместо М1А2.

23 февраля командующая сухопутными войсками американских Вооруженных сил Кристин Вормут отмечала, что для доставки американских танков Abrams на Украину может потребоваться больше года. Она подчеркивала, что США поставляют не только танки Abrams, но и вспомогательное оборудование, такое как ремонтно-эвакуационные машины, боеприпасы и учебный пакет.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.