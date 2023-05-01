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ТАСС

Астронавты из США и ОАЭ завершили выход в открытый космос с борта МКС

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Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

В ходе работ Стивен Боуэн и Султан ан-Неяди установили на поверхности орбитальной станции оборудование для последующего монтажа панелей солнечных батарей iROSA

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Американский астронавт Стивен Боуэн и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди завершили в пятницу выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для работ с энергетической системой орбитального комплекса. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход начался в 09:11 по времени восточного побережья США (16:11 мск) в момент переключения скафандров на автономное питание и завершился в 16:12 (23:12 мск). В ходе работ за бортом МКС астронавты установили на поверхности орбитальной станции оборудование для последующей установки панелей солнечных батарей iROSA.

В NASA ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки износа: некоторые из них были установлены еще в 2000 году. Ведомство пока намерено развернуть шесть панелей iROSA, масса каждой достигает почти 340 кг, что позволит повысить мощность энергосистемы станции со 160 кВт до 215 кВт. Две из них были смонтированы в июне 2021 года. Третья и четвертая были установлены в конце декабря 2022 года. Пятая и шестая батареи, как планируется, будут доставлены на МКС на корабле Cargo Dragon в этом году.

На орбите вахту, помимо Боуэна и ан-Неяди, сейчас несут космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Сергей Прокопьев и Андрей Федяев, а также астронавты NASA Фрэнк Рубио и Вуди Хобург. 

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