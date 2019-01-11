Рогозин заявил, что NASA продолжит возить своих астронавтов на МКС на "Союзах"

По словам главы Роскосмоса, "заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, оказались несколько поспешными"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит возить своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз", получены соответствующие заявки. Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, "заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными". "Сейчас мы имеем со стороны американских партнеров заявки на продолжение полетов и их астронавтов нашими кораблями. Это тоже нам принесет дивиденды", - сообщил Рогозин, говоря о коммерческих проектах Роскосмоса.

Ранее замглавы NASA Уильям Герстенмайер заявлял, что агентство не планирует продлевать контракт с Роскосмосом на доставку астронавтов к МКС после 2018 года. Он также отмечал, что американский пилотируемый корабль, на котором NASA планирует доставлять своих астронавтов к МКС, будет подготовлен в запланированный срок.

Планируются турполеты

Рогозин также сообщил, что Роскосмос планирует организовать туристические полеты на "Союзах" и сотрудничает с такими партнерами, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Говоря о возможной прибыли от этих программ и доставки астронавтов на МКС, Рогозин сообщил, что "это сотни миллионов долларов в год".

Глава Роскосмоса подчеркнул, что космический туризм может не быть связан с МКС. "Скажем, орбитальные полеты по маршруту Юрия Гагарина - хорошая тема для туристов. Мы уже начали переговоры с потенциальными партнерами, которые заинтересовались такой возможностью", - сообщил Рогозин.

Он дал понять, что подобные космические полеты могут начаться уже после 2020 года. "Я думаю, после 2020 года, когда мы пересадим корабль "Союз МС" на ракету "Союз-2.1а", мы сможем увеличить количество этих кораблей. Часть из них будут приносить нам прямую коммерческую прибыль", - сказал глава Роскосмоса.

По его словам, авария ракеты-носитель "Союз-ФГ" 11 октября подтвердила живучесть космических кораблей "Союз". "Это убедило и американцев, и европейцев, и тем более наших космонавтов... наш корабль подстраховывает жизнь человека и обеспечивает его возвращение на Землю",- добавил он.