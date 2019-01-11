Войти
11.01.2019
ТАСС

Рогозин заявил, что NASA продолжит возить своих астронавтов на МКС на "Союзах"

165
0
0
Астронавт NASA Серена Ауньон, космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и астронавт ЕКА Александр Герст
Астронавт NASA Серена Ауньон, космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и астронавт ЕКА Александр Герст.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

По словам главы Роскосмоса, "заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, оказались несколько поспешными"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит возить своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз", получены соответствующие заявки. Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, "заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными". "Сейчас мы имеем со стороны американских партнеров заявки на продолжение полетов и их астронавтов нашими кораблями. Это тоже нам принесет дивиденды", - сообщил Рогозин, говоря о коммерческих проектах Роскосмоса.

Ранее замглавы NASA Уильям Герстенмайер заявлял, что агентство не планирует продлевать контракт с Роскосмосом на доставку астронавтов к МКС после 2018 года. Он также отмечал, что американский пилотируемый корабль, на котором NASA планирует доставлять своих астронавтов к МКС, будет подготовлен в запланированный срок.

Планируются турполеты

Рогозин также сообщил, что Роскосмос планирует организовать туристические полеты на "Союзах" и сотрудничает с такими партнерами, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Говоря о возможной прибыли от этих программ и доставки астронавтов на МКС, Рогозин сообщил, что "это сотни миллионов долларов в год".

Глава Роскосмоса подчеркнул, что космический туризм может не быть связан с МКС. "Скажем, орбитальные полеты по маршруту Юрия Гагарина - хорошая тема для туристов. Мы уже начали переговоры с потенциальными партнерами, которые заинтересовались такой возможностью", - сообщил Рогозин.

Он дал понять, что подобные космические полеты могут начаться уже после 2020 года. "Я думаю, после 2020 года, когда мы пересадим корабль "Союз МС" на ракету "Союз-2.1а", мы сможем увеличить количество этих кораблей. Часть из них будут приносить нам прямую коммерческую прибыль", - сказал глава Роскосмоса.

По его словам, авария ракеты-носитель "Союз-ФГ" 11 октября подтвердила живучесть космических кораблей "Союз". "Это убедило и американцев, и европейцев, и тем более наших космонавтов... наш корабль подстраховывает жизнь человека и обеспечивает его возвращение на Землю",- добавил он.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
04.07.2018
Полетали и хватит
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
03.12.2014
Космический развод: почему Россия покидает МКС
26.11.2014
МКС признана пройденным этапом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 01:53
  • 29
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 11.01 01:13
  • 2
Ненадежный "Оплот": Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение
  • 11.01 01:12
  • 8
Курилы без США: американцы отказались от баз
  • 11.01 01:05
  • 31
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 11.01 00:36
  • 3
В 2019 году парк морской авиации ВМФ России продолжит пополняться самолетами Су-30СМ и вертолетами Ка-27М
  • 11.01 00:26
  • 11
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 11.01 00:23
  • 6
Бывший глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
  • 11.01 00:06
  • 7
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 11.01 00:05
  • 6
Минобороны усиливает оборону островов Курильской гряды
  • 10.01 23:45
  • 7
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 10.01 22:22
  • 65
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 10.01 22:08
  • 4
Новые самолеты проектируют на российских суперкомпьютерах и программах
  • 10.01 21:27
  • 10
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 10.01 20:33
  • 24
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 10.01 20:12
  • 1
Мобильная РЛС для борьбы с танками поступила по ГОЗ в Центральный военный округ