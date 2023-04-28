Песков назвал разговор Си Цзиньпина и Зеленского суверенным делом КНР и Украины

Представитель Кремля не стал оценивать этот разговор, отметив при этом, что Россия приветствует все, что может поспособствовать окончанию конфликта на Украине

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, отметив при этом, что Россия приветствует все, что может поспособствовать окончанию конфликта.

"Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей. Мы готовы это приветствовать. А что касается самого факта общения - это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютно вопрос их двустороннего диалога", - сказал представитель Кремля в четверг журналистам.

Говоря о планах мирного урегулирования, которые обсуждали Си Цзиньпин и Зеленский, Песков напомнил, что эти инициативы давно опубликованы и находятся в общем доступе. "[Нам] известно [об этих планах]. Она [информация о планах] не закрытая, она, на самом деле, излагалась неоднократно и Зеленским, и нашими китайскими партнерами. Она излагалась, публично озвучивались основные параметры этих планов, это доступно абсолютно везде в открытом доступе", - пояснил пресс-секретарь.

У него также уточнили, обсуждал ли председатель КНР в ходе визита в Москву в марте с президентом РФ Владимиром Путиным одну из киевских инициатив по урегулированию, предусматривающую восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. "Нет, об этом речь не шла", - ответил Песков.

По его словам, новых контактов между Путиным и Си Цзиньпином в ближайшее время не планируется: "Нет, пока нет".

Председатель КНР в среду провел первую с начала специальной военной операции на Украине телефонную беседу с Зеленским. Китайский лидер подтвердил готовность Пекина способствовать налаживанию переговорного процесса с целью прекращения конфликта.

Си Цзиньпин также сообщил о намерении направить специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии "на Украину и в другие страны", чтобы "подробно обсудить со всеми заинтересованными сторонами политическое урегулирование украинского кризиса". Как сообщили в МИД Китая, делегацию возглавит бывший посол в России Ли Хуэй, сроки его возможной поездки пока не обозначены.