Посольство России: Лондон не уйдет от ответственности за передачу ВСУ снарядов с ураном

В дипмиссии отметили, что в Министерстве обороны Великобритании не осознают, насколько "лицемерно с учетом происходящего звучат канцелярские заверения в намерении в дальнейшем "заложить основы" для успешного постконфликтного восстановления Украины"

ЛОНДОН, 25 апреля. /ТАСС/. Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения на Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ. Об этом говорится в переданном ТАСС комментарии посольства России в Лондоне в ответ на заявления, сделанные во вторник заместителем министра обороны королевства Джеймсом Хиппи.

"Британец цинично заявил, что Лондон не отслеживает использование данных вооружений - ответственность за это полностью, мол, несут ВСУ - и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта. И это в то самое время, как в МАГАТЭ началось обсуждение вопроса о необходимости отчетности перед агентством стран, участвующих в поставках подобных исходных расщепляющихся материалов", - говорится в документе. "Шокирует, что в Министерстве обороны, похоже, даже не осознают, насколько лицемерно с учетом происходящего звучат их канцелярские заверения в намерении Лондона в дальнейшем "заложить основы" для успешного постконфликтного восстановления Украины. Призываем власти Великобритании не тешить себя иллюзорными надеждами, будто, переведя стрелки на ВСУ, в распоряжении которых ныне оказались токсичные боеприпасы, они сумеют выйти сухими из воды. Переложить на своих киевских подопечных ответственность за чинимые ими преступления Лондону не удастся", - указывают российские дипломаты.

В опубликованных 25 апреля письменных ответах Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба" говорится, что Лондон направил "тысячи комплектов снарядов для [танков] Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном".

20 марта стало известно, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. 27 марта портал Declassified UK, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил, что британские инструкторы обучали украинские танковые экипажи применению боеприпасов с бронебойными сердечниками из обедненного урана. Токсичная и радиоактивная урановая пыль, которая образуется при разрыве такого снаряда, может представлять опасность для здоровья вдыхающих ее людей. При этом масштабных исследований, посвященных состоянию здоровья людей, проживающих в местах, загрязненных обедненным ураном, не проводилось.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта заявил, что планы поставок снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Президент отметил, что Россия будет вынуждена реагировать на подобные шаги, обладает сотнями тысяч таких боеприпасов, но пока их не применяет.