Войти
ТАСС

Посольство России: Лондон не уйдет от ответственности за передачу ВСУ снарядов с ураном

122
0
0
Посольство РФ в Лондоне
Посольство РФ в Лондоне.
Источник изображения: Игорь Броварник/ ТАСС

В дипмиссии отметили, что в Министерстве обороны Великобритании не осознают, насколько "лицемерно с учетом происходящего звучат канцелярские заверения в намерении в дальнейшем "заложить основы" для успешного постконфликтного восстановления Украины"

ЛОНДОН, 25 апреля. /ТАСС/. Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения на Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ. Об этом говорится в переданном ТАСС комментарии посольства России в Лондоне в ответ на заявления, сделанные во вторник заместителем министра обороны королевства Джеймсом Хиппи.

"Британец цинично заявил, что Лондон не отслеживает использование данных вооружений - ответственность за это полностью, мол, несут ВСУ - и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта. И это в то самое время, как в МАГАТЭ началось обсуждение вопроса о необходимости отчетности перед агентством стран, участвующих в поставках подобных исходных расщепляющихся материалов", - говорится в документе. "Шокирует, что в Министерстве обороны, похоже, даже не осознают, насколько лицемерно с учетом происходящего звучат их канцелярские заверения в намерении Лондона в дальнейшем "заложить основы" для успешного постконфликтного восстановления Украины. Призываем власти Великобритании не тешить себя иллюзорными надеждами, будто, переведя стрелки на ВСУ, в распоряжении которых ныне оказались токсичные боеприпасы, они сумеют выйти сухими из воды. Переложить на своих киевских подопечных ответственность за чинимые ими преступления Лондону не удастся", - указывают российские дипломаты.

В опубликованных 25 апреля письменных ответах Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба" говорится, что Лондон направил "тысячи комплектов снарядов для [танков] Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном".

20 марта стало известно, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. 27 марта портал Declassified UK, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил, что британские инструкторы обучали украинские танковые экипажи применению боеприпасов с бронебойными сердечниками из обедненного урана. Токсичная и радиоактивная урановая пыль, которая образуется при разрыве такого снаряда, может представлять опасность для здоровья вдыхающих ее людей. При этом масштабных исследований, посвященных состоянию здоровья людей, проживающих в местах, загрязненных обедненным ураном, не проводилось.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта заявил, что планы поставок снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Президент отметил, что Россия будет вынуждена реагировать на подобные шаги, обладает сотнями тысяч таких боеприпасов, но пока их не применяет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Challenger 2
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЯО
Похожие новости
31.03.2023
Британия прибегла к единственному способу спасти репутацию своей артиллерии
24.03.2023
Британцы: нам нет никакого дела до Украины
22.03.2023
Путин: Россия вынуждена будет реагировать на оружие с ядерным компонентом
09.02.2023
Накачка Украины вооружением — не решимость Штатов, а отчаяние
09.10.2018
The Times (Великобритания): На самых масштабных учениях за последние 17 лет на уме у британских военных будет только один враг — Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 02:06
  • 48466
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 16:33
  • 59
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 26.04 15:52
  • 6
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 15:51
  • 439
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.04 15:28
  • 0
Мир, труд, май. Почему избалованные европейцы выбирают Беларусь
  • 26.04 14:26
  • 2
СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова
  • 26.04 14:13
  • 1
В США оценили новый комплекс связи для Су-57
  • 26.04 12:08
  • 3
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО