Британцы: нам нет никакого дела до Украины

Путин предупредил о жестком ответе России на британские поставки снарядов с обедненным ураном Украине, сообщает Daily Mail. Читатели не скрывают возмущения. Они обвиняют Лондон и Зеленского в эскалации конфликта и напоминают, что в ядерной войне не будет победителей.

Москва предупредила о риске "ядерного столкновения"

Владимир Путин пообещал отреагировать на планы Британии по отправке на Украину боеприпасов, содержащих обедненный уран. Москва предупредила о риске "ядерного столкновения".

Российский президент возмутился решением Великобритании предоставить киевским войскам боевые танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном, заявив, что это является шагом к использованию оружия с "ядерным компонентом".

Снаряды танков, содержащие урановые сердечники, обладают повышенной бронепробиваемостью по сравнению с обычными.

Но обедненный уран может вызвать серьезное радиационное поражение, если попадает в организм, — например, через осколки или пыль при вдыхании во время и после взрывов. Это может вызвать повышенный риск распространения онкологических заболеваний и других тяжелых болезней в зонах боевых действий.

Выступая после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве, Путин сказал, что он будет "вынужден отреагировать", если Великобритания все-таки поставит Украине 14 боевых танков нового поколения.

"Великобритания объявила о поставках Украине не только танков, но и снарядов с обедненным ураном", — раздраженно сказал Путин.

"Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", — добавил он.

"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле", — подчеркнул Путин.

Великобритания обвинила Путина в распространении преднамеренной дезинформации в отношении его заявлений о "ядерном компоненте". При этом ее Минобороны указало, что "британская армия десятилетиями использовала обедненный уран в своих бронебойных снарядах. Это стандартный компонент, и он не имеет ничего общего с ядерным оружием".

Путин также присоединился к Си Цзиньпину в осуждении пакта о безопасности, известного как AUKUS (Австралия, Великобритания, США), согласно которому Австралия будет разрабатывать программу строительства атомных подводных лодок с США и Великобританией.

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил сегодня позицию Путина и предупредил, что мир находится всего в нескольких "ступенях" от ядерной катастрофы.

"Пройдена еще одна ступень, их остается все меньше и меньше", — сказал Шойгу. На вопрос, означает ли это, что мир стал ближе к ядерному столкновению, он ответил: "Я не случайно сказал про ступени, ступеней меньше и меньше".

Однако член парламента от партии консерваторов и ветеран британской армии Боб Сили назвал заявления Путина и Шойгу простой тактикой запугивания.

"Россия использует ядерные угрозы, чтобы попытаться нас запугать. Москва делала это во время холодной войны, и, к сожалению, Кремль повторяет это и сейчас", — сказал он.

"Основная политическая цель Путина — подорвать связь между Украиной и ее западными союзниками, которые финансируют Киев и обеспечивают его оружием. <...>

"Что беспокоит нас больше всего, так это то, что Россия сейчас усиливает риторику ядерной угрозы. Это происходит потому, что председатель Си уже покинул Москву, или потому, что он благословляет такую риторику? Роль Китая здесь очень важна".

"Риторика Путина, скорее всего, остается всего лишь риторикой, но все-таки мы не уверены в том, что он блефует, и поэтому нам нужно исходить из того, что он может применить ядерное оружие. Если мы серьезно отнесемся к угрозам Путина и сделаем все, что в наших силах, чтобы сдержать его, мы снизим вероятность того, что он их реализует. Но, несомненно, мы живем в опасные времена, и нам нужно отдавать себе в этом отчет. Мы не можем просто полагать, что он блефует".

"Ясно также и то, что чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем серьезнее он станет. Поэтому наименее опасный вариант — вооружить Украину, чтобы она выиграла этот конфликт в этом году, или, по крайней мере, загнать Россию в оборону... Продолжать вооружать Украину остается наименее плохим вариантом", — сказал Сили.

Обедненный уран используется в оружии, потому что он легче пробивает броню танков и другой бронетехники благодаря своей высокой плотности и другим физическим свойствам, например, повышенной горючести.

Это побочный продукт процесса обогащения урана, используемого для производства ядерного топлива или ядерного оружия. Его радиоактивность составляет примерно 60% от радиоактивности природного урана.

Обедненный уран представляет особую опасность для здоровья вблизи мест разрыва снарядов, где пыль может попасть в легкие и другие органы. Была выявлена связь между использованием танковых снарядов, содержащих радиоактивный материал, с повышенным риском раковых заболеваний и увеличением числа врожденных дефектов у детей, появившихся на свет в зонах военных конфликтов.

Несмотря на это, многие страны имеют запасы боеприпасов с обедненным ураном, включая Россию, США и Великобританию.

В понедельник младший министр обороны Великобритании Аннабель Голди написала: "Помимо нашего предоставления Украине роты основных боевых танков Challenger 2, мы будем предоставлять украинцам и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронетехники".

Эксперт по вооружениям Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командир британского Королевского танкового полка, заявил, что со стороны Путина было "опрометчиво" "попытаться изобразить, что Великобритания отправляет ядерные материалы" на Украину.

Он сказал, что обедненный уран является обычным компонентом танковых снарядов <...>.

"Путинские намеки на то, что это что-то вроде ядерного оружия, — чушь", — сказал де Бреттон-Гордон.

"Обедненный уран полностью инертен. Вы не можете создать ядерную реакцию или ядерный взрыв, используя обедненный уран".

"Конечно, России есть, чем на это ответить", — сказал Шойгу журналистам, отвечая на вопрос о боеприпасах с обедненным ураном.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот план "югославским сценарием", заявив, что такие боеприпасы вызывают рак и заражают окружающую среду. (Американцы применяли такие боеприпасы при бомбардировках Югославии. В Сербии в связи с этим отмечался всплеск онкологических заболеваний. В основном диагностировали лейкемию и опухоль мозга. — Прим. ИноСМИ.).

Все это происходит на фоне того, что 21 марта Си Цзиньпин заявил о подписании с Путиным соглашения, которое переводит их отношения в "новую эру". Этот шаг наверняка будет встречен с опаской на Украине, поскольку Киев обеспокоен тем, что Китай может в итоге решить снабжать своего стратегического союзника оружием, и это может повлиять на исход военного конфликта

"Мы подписали заявление об углублении стратегического партнерства и двусторонних отношений, которые вступают в новую эру", — сказал Си после переговоров с Путиным в Кремле.

"Стороны выражают большую обеспокоенность продолжающимся укреплением связей НАТО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по военным вопросам и вопросам безопасности", — заявили Китай и Россия.

Путин также отметил, что "мирный план" Китая из 12 пунктов может стать основой для прекращения военного конфликта на Украине. Однако в Киеве и на Западе скептически к нему отнеслись, а мировые лидеры усомнились в истинности мирных мотивов Пекина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что Киев пригласил Китай на переговоры и ждет ответа от Пекина.

"Мы предложили Китаю стать партнером в реализации формулы мира. Мы передали нашу формулу по всем каналам. Приглашаем к диалогу. Мы ждем вашего ответа", — сказал Зеленский на пресс-конференции, добавив, что "некоторые сигналы мы получаем, но никакой конкретики пока нет".

Китай не сделал никаких конкретных предложений по прекращению конфликта, кроме своего "мирного плана", который включал призыв к прекращению западных санкций, переговоры, в результате которых Украина уступила бы России свою территорию, отвод НАТО от восточных границ альянса и восстановление Украины, которое может принести пользу китайским подрядчикам.

Пекин настаивает на том, что является нейтральным посредником на Украине, и Си заявил во вторник после переговоров с Путиным: "Мы придерживаемся принципиальной и объективной позиции по украинскому кризису, основанной на целях и принципах Устава ООН".

Но, несмотря на свои призывы к миру, Пекин продолжает стоять плечом к плечу с Россией и повторяет тезисы Кремля об экспансионизме НАТО.

В резкой речи в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен также выразил скептицизм по поводу "мирных" предложений Си, направленных на прекращение боевых действий на Украине, предупредив, что они могут быть "тактикой затягивания" для помощи российским войскам на поле боя.

"Мир не должен быть введен в заблуждение никакими тактическими шагами России, поддерживаемыми Китаем или любой другой страной, чтобы заморозить конфликт на своих условиях", — сказал Блинкен.

В понедельник Путин тепло приветствовал Си во время трехдневного визита, который два лидера назвали возможностью углубить свою "безграничную дружбу". Путин стремился показать, что у него есть союзник-тяжеловес, а также найти рынок для российских энергоносителей в условиях западных санкций.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил НАТО в желании стать доминирующей военной силой в мире и заявил, что Москва пытается этому помешать.

"Поэтому мы расширяем наше сотрудничество с Китаем, в том числе в сфере безопасности", — сказал он.

Западные официальные лица "увидели некоторые признаки" того, что Путин хочет получить летальное оружие из Китая, хотя нет никаких доказательств того, что Пекин удовлетворил его просьбу, заявил во вторник в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Китай не должен оказывать летальную помощь России, — сказал Столтенберг. — Это только поддержит Москву в ее СВО на Украине и затянет украинский военный конфликт".

Авторы: Дэвид Аверре (David Averre), Рейчел Буньян (Rachael Bunyan)

Комментарии читателей

EnglishBloke

Британия вышла из Евросоюза, но оказалась втянутой в конфликт в Европе. Это совершеннейшая бессмыслица. Нам нужно оставаться абсолютно нейтральными, как Ирландия!

TheGreat

В ядерной войне не может быть победителей. Есть одни только проигравшие.

TheDreamWeaver

А вы уверены в этом? Ведь многократно уже сообщалось, что у России есть НЕОСТАНАВЛИВАЕМАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЯДЕРНОГО ВОЗМЕЗДИЯ.

Так называемое "правительство" Великобритании втянуло нас всех в смертельную опасность.

bigfreeze

Сам наш министр обороны Уоллес признал, что нам потребуется минимум 10 лет, чтобы заменить отправленные нами до этого Украине боеприпасы... МИНИМУМ 10 ЛЕТ... так как мы будем защищать себя в это время? И почему мы этой Украине посылаем еще больше снарядов??

CantBargainWithMaths

Британия оказалась втянутой в эту прокси-войну, потому что так нам приказала Америка. А Вашингтон полностью владеет всеми нашими политиками!

The Covid Professor

Пусть Сунак заткнется. Нам, британцам, нет никакого дела до военного конфликта на Украине!

Essex19

Пусть кто-нибудь успокоит этих русских клоунов. Желательно навсегда!

Aga123 в ответ Essex19

Ага, сейчас. Боюсь, что это русские могут успокоить Британию навсегда!

Jo Yes

Ну-ка, наши доморощенные патриоты! Расскажите-ка нам, сколько налогов вы и ваша семья платите для финансирования этой дурацкой прокси-войны. А также расскажите, когда вы или кто-либо из нас давал наше согласие на нее. По телевизору показывают, что российские магазины забиты едой, а наши-то ею не забиты. Так что позанимайтесь простой математикой.

SGM Choozoo

Я не понимаю, почему Британия должна играть с огнем. Это похоже на то, как будто у вашего правительства есть какое-то навязчивое желание собственной смерти.

hunniebee66

Почему мы постоянно суем свой нос в дела других стран? Ведь у нас и в Британии хватает своих проблем и недофинансированной армии.. зачем тыкать палкой в медведя.. почему мы пропагандируем войну, а не ищем мира?

Rattus-Norvegicus

Британское правительство просто сошло с ума, посылая урановые снаряды в это заведомо проигрышное дело. Оно затягивает нас в военную трясину все глубже, пытаясь угодить янки!

Weowntheroads

В ядерной войне победителей не будет, но мне приятно, что Россия будет стерта с лица земли!

RWT отвечает Weowntheroads

Да, в этом можно найти великое утешение. Ты безмозглый идиот!

Alexz1

Те, кто кичится и бахвалится, говоря: "Ну, давай, Россия нанеси по нам ядерный удар", не знают, какой катастрофой этот ядерный удар обернется для Великобритании. Со своей высокой плотностью населения, практически отсутствием мер гражданской обороны, концентрацией правительства в Лондоне, чрезмерным доверием к нашим ненадежным союзникам и партнерам Великобритания ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО плохо подготовлена к тому, чтобы пережить даже несколько небольших ядерных атак. Это будет ужасное кровопролитие, беспрецедентное в истории человечества. Да, ракеты Trident и союзники могут нанести некоторый ответный удар, но это будет слабым утешением, когда вы будете наблюдать, как ваша семья умирает медленной смертью из-за чудовищного радиационного заражения небольшой по площади островной страны. И это все ради какой-то прокси-войны, которая нас совсем не касается. Это полное безумие!

dan bolton

Да Путину и разрушать-то нашу Британию не надо. Это с успехом делают изнутри наши политики-консерваторы!

RaumTCUK

Мы окружены идиотами со всех сторон. Это не наш конфликт, это не наша страна, это не наши обязательства.

Но страдать за все это будем мы, простые британцы!

Amelia27

Этот Риши Сунак и компания нисколько не думают о нас и наших детях. Они втягивают нас в конфликт ради этой глобалистской клики!

Miss Realist 777

Это не Путин поставил Британию на грань ядерного конфликта. Это сделало наше британское правительство и Зеленский.

Taxpayer

Наше участие в этом должно было ограничиться только санкциями против России. И все. С какой стати мы ввязываемся напрямую в военный конфликт между двумя бывшими советскими государствами? И что вообще хорошего Украина когда-либо сделала для Великобритании?