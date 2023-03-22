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РИА Новости

Путин: Россия вынуждена будет реагировать на оружие с ядерным компонентом

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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Путин: Россия отреагирует на применение Западом оружия с ядерным компонентом

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства сделал такое предупреждение после появления информации о планах Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

"Сегодня стало известно, что Великобритания, устами заместителя главы министерства обороны страны, объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле", — отметил Путин.

Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.

По словам президента, если все это окажется правдой, то Россия будет вынуждена отреагировать соответствующе.

"Имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", — пояснил он.

Во вторник днем заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2 Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

Как отметил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, в январе Москва уже предупреждала, что на поставляемых ВСУ танках Leopard 2, БМП Bradley и Marder могут быть подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что России "есть, чем ответить".

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Страны
Великобритания
Ирак
Китай
Россия
Украина
Югославия
Продукция
Bradley
Challenger 2
Leopard-2
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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