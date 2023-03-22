Путин: Россия вынуждена будет реагировать на оружие с ядерным компонентом

Путин: Россия отреагирует на применение Западом оружия с ядерным компонентом
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Глава государства сделал такое предупреждение после появления информации о планах Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
"Сегодня стало известно, что Великобритания, устами заместителя главы министерства обороны страны, объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле", — отметил Путин.
Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.
По словам президента, если все это окажется правдой, то Россия будет вынуждена отреагировать соответствующе.
Во вторник днем заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2 Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
Как отметил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, в январе Москва уже предупреждала, что на поставляемых ВСУ танках Leopard 2, БМП Bradley и Marder могут быть подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что России "есть, чем ответить".