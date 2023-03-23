Лондон подкинул уран в конфликт на Украине

Лондон анонсировал поставку Киеву танковых снарядов с обедненным ураном. Это решение вызвало резкую реакцию в России. Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. Почему Великобритания решила передать подобные вооружения ВСУ, ранее применявшиеся НАТО в бывшей Югославии?

Наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, сообщила замминистра обороны Соединенного Королевства баронесса Аннабель Голди. "Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники", – заявила Голди в письменном ответе на соответствующий вопрос члена Палаты лордов Реймонда Джоллиффа.

Объем британской военной помощи Украине в прошлом году составил около 2,3 млрд фунтов (2,8 млрд долларов). В частности, отправлено свыше 10 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 200 бронемашин, реактивные системы залпового огня M270 и высокоточные ракеты Brimstone. Кроме того, британские инструкторы в рамках курсов подготовки обучили уже больше 10 тыс. украинских военных. Кроме того, оказана гуманитарная и экономическая помощь, которую власти королевства оценили в 1,5 млрд фунтов (1,86 млрд долларов). В этом году Лондон намерен выделить на военную помощь Украине также не менее 2,3 млрд долларов.

Слова британской баронессы вызвали восторг среди украинских националистов. "После передачи Англией нам снарядов с обедненным ураном, который не несет радиоактивную угрозу, после того, что у нас здесь вообще разбомблено, если на один микрорентген повысится радиация, то не страшно, не так уж этих снарядов много и будет выстрелено, но важно, что они чрезвычайно бронебойные", – восклицает лидер группировки С14 (запрещена в РФ), боец Сил специальных операций ВСУ Евгений Карась, которого цитирует "Украина.ру".

Зато в бывшей Югославии новость вызвала гнев и недоумение. Применение снарядов с обедненным ураном во время агрессии НАТО привело как к гибели мирного населения, так и к смертям солдат НАТО, участвовавших в операции, напомнил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель и добавил: "Великобритания играет с собственной судьбой. Она все откровеннее входит в войну против России".

Как напоминает ТАСС, в ходе нападения 1999 года на Сербию было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе: за первые 10 лет после бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тысяч умерли.

В январе 2020 года в Сербии был подан первый иск против НАТО за использование обедненного урана. Сербские иски идентичны 500 искам итальянских солдат, дислоцированных в 1999 году в оккупированном крае Косово, из которых более двухсот были удовлетворены: Минобороны Италии возместило материальный ущерб. Контора сербского адвоката Срджана Алексича готовит к подаче еще более 2,5 тыс. исков от лица местных военных и полицейских. "При применении снарядов с обедненным ураном появляется урановая пыль, которая будет разнесена по территории всей Европы и приведет к вспышкам онкологических заболеваний", – прогнозирует Алексич.

"Эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей", – заявила представитель МИДа Мария Захарова. – "В Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы. Потом они долго пытались выбить компенсацию у НАТО за потерянное здоровье... Когда очнутся на Украине?".

"Война в Югославии уже доказала, что такие снаряды опасны и для тех, кто их применяет, а не только для тех, против кого применяют,

– говорит газете ВЗГЛЯД бывший глава международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. – Радиоактивное заражение местности все равно происходит, пусть и небольшое".

Основная опасность обедненного урана – не в радиации, а в токсичности, уточняет Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

"Пыль от ударов такими снарядами ядовита и может вызывать ряд тяжелых последствий для организма. Кстати, наши тоже поначалу испытывали обедненный уран для наконечников снарядов, но потом отказались в пользу карбида вольфрама", – пояснил аналитик. В любом случае, по мнению Крамника, поставки таких снарядов украинской армии не изменят расклад сил на фронте.

О том, насколько эффективнее подобный снаряд пробивает танковую броню, можно судить по данным из выпущенного Минобороны России в 2018 году справочника "Армия России в сравнении". Как следует из справочника, у танка Т-80БВМ был доработан стабилизатор вооружения и механизм заряжания – под боеприпасы 3БМ59 "Свинец-1" и 3БМ60 "Свинец-2". Говорилось, что бронебойный оперенный подкалиберный снаряд "Свинец-1" имеет сердечник из карбида вольфрама, а "Свинец-2" – сердечник с урановым сплавом. Для сравнения: если первый способен пробить 700-740 мм однородной брони на дистанции в два километра, то второй – 800-830 мм на том же расстоянии.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин принадлежит к числу экспертов, сомневающихся в экологическом ущербе от применения "урановых" боеприпасов. "Бронебойный снаряд с таким наконечником еще называют "летающий лом".

Уран – очень тяжелый, а чем снаряд тяжелее, тем легче он пробивает броню, –

говорит Козюлин. – В свое время Пентагон использовал такие снаряды в Югославии, с тех пор многие подозревают, что есть ущерб для окружающей среды. Это не доказано, но теоретически может быть".

В любом случае в общественном мнении – не только в российском, но и в западном – ассоциация с таким оружием негативные, признает эксперт. "Особенно возмущаются многие экологи. Почему Лондон все же решил поставить такие боеприпасы Киеву? Возможно, у них заканчиваются обычные снаряды, склады пустеют, вот британцы и решили отправить – из-за снарядного голода", – предположил Козюлин.

Поставка на Украину боеприпасов с обедненным ураном плохо кончится для Лондона, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его мнению, тем самым Лондон демонстрирует готовность идти "не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права". "Как это было в 1999 году в Югославии, и многое другое, что они себе позволяли, включая военные преступления, преступления против человечности", – указал министр.

Решение Лондона означает, что мир стал на один шаг ближе к ядерному столкновению – до него остается "ступеней все меньше и меньше". Так считает министр обороны Сергей Шойгу. "Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, чем мы можем ответить", – сказал министр.

Планы Британии говорят о готовности Запада воевать до последнего украинца уже не на словах, а на деле, заявил по этому поводу и президент Владимир Путин. "Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", – предупредил глава государства, выступая по итогам переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Вскоре после таких заявлений Москвы, в Вашингтоне заверили, что не планируют в данном случае копировать поведение Великобритании. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, такого в планах американского командования нет.

Юрий Зайнашев