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Военное обозрение

Чешское Минобороны отправило на Украину партию танков Т-72, снятых с хранения армии

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Источник изображения: topwar.ru

Чехия превратилась в одного из основных спонсоров режима Зеленского, обеспечивая украинскую армию бронетехникой, в том числе и танками советского образца. По данным чешской прессы, очередная партия танков Т-72 в конце прошлой недели отправилась на Украину.

Чешские власти оправили Киеву очередную партию ОБТ Т-72М1, находившихся на складах Минобороны страны. В самом военном ведомстве отправку никак не комментируют, прикрываясь заявлениями о "безопасности" государства. По имеющимся данным, на этот раз Киев получит двенадцать танков советской сборки в модификации CZ (Т-72М1). Ранее Прага уже поставила ВСУ около пятидесяти танков, собранных в конце 80-х годов прошлого века и не проходивших модернизацию. Всего же на вооружении чешской армии находилось 86 танков Т-72.

Из соображений безопасности мы не раскрываем детали оказываемой Украине помощи и не комментируем появляющуюся информацию

- заявил официальный представитель Минобороны Чехии.

Между тем, чешские военные предложили своим союзникам по НАТО расширить программу модернизации танков Т-72 для Украины. Предложение прозвучало во время заседания контактной группы "Рамштайн" на прошлой неделе. В Праге заявили о готовности модернизировать еще несколько десятков танков для ВСУ на своих предприятиях в рамках совместного проекта США и Нидерландов, изначально предусматривавшего капитальный ремонт всего 90 танков. Чехи предлагают американцам и голландцам вложиться деньгами, а работы будут проведены на предприятии Excalibur Army в городе Штернберк.

Мы предлагаем увеличить темпы производства еще на десятки (танков), если партнеры заинтересованы в финансировании этого проекта

- заявил директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии (AMOS) Алеш Витечка.

На сегодняшний день Украина получила уже 37 модернизированных в Чехии танков Т-72. Модернизированные в рамках проекта танки закупаются в странах Африки. Просьба не путать с танками, поставляемыми из наличия чешской армии, о которых шла речь выше.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Украина
Чехия
Продукция
Т-72
Проекты
NATO
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