Министр Армии США: Сухопутные войска получат на вооружение гиперзвуковые ракеты уже в этом году

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Пентагон очень торопится если не перегнать, то хотя бы догнать Россию и Китай в части разработки и применения гиперзвукового оружия. Пока что у американцев с этим, мягко говоря, все выходит не очень хорошо. Большинство испытаний сверхзвуковых ракет либо закончились полным фиаско, либо были продемонстрированы очень скромные результаты в части скорости и дальности полета. В последний раз такие испытания вообще были отменены по причине обнаружения технических неисправностей.

Все это как минимум раздражает Пентагон, да и Белый дом тоже, поэтому командование «лучшей армии в мире» решило разобраться с проблемой хотя бы в директивном порядке. И вот министр Армии США Кристин Уормут объявила накануне на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, что Сухопутные войска получат на вооружение гиперзвуковые ракеты уже в этом году.

Министр сообщила конгрессменам, что армейское командование очень надеется уложиться в график и развернуть первую батарею гиперзвуковых ракет на совместной базе ВВС и Армии США Льюс-Маккорд, штат Вашингтон, в самое ближайшее время.

Думаю, у нас с этим все будет нормально. Гиперзвуковое оружие большой дальности будет в руках солдат (военнослужащих Сухопутных войск США) в текущем финансовом году

— пообещала Уормут, которая, к слову, является гражданским координатором развития сухопутных войск и подчиняется главе Пентагона.

В марте этого года представитель Комитета начальников штабов ВМС США вице-адмирал Сара Джойнер сообщила, что работы по развертыванию гиперзвуковых ракет Пентагон ведет с середины 2020 года. По ее словам, командование армии Соединенных Штатов очень рассчитывает, что в ближайшее время удастся достичь паритета в этом вопросе с «равным по силе» потенциальным противником.