В Минобороны Украины сообщили о получении систем ПВО Patriot из трех стран Запада

Поставщиками стали США, Нидерланды и Германия

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы Patriot из США, Нидерландов и Германии прибыли на Украину. Об этом в среду сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

"На Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии", - написал он в Telegram-канале.

Во вторник правительство Германии сообщило, что Берлин уже передал Киеву одну из обещанных Западом систем Patriot вместе со снарядами. В начале марта газета Financial Times проинформировала, что Киев, предположительно, получил одну из двух систем Patriot, обещанных ему Вашингтоном и Берлином. Президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью агентству Associated Press говорил, что его страна нуждается в 20 батареях Patriot, однако подчеркивал, что даже этого количества систем может быть недостаточно.

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Киеву. Как заявил 14 декабря 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их передачи Украине.