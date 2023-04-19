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ТАСС

В Берне заявили, что не отходят от запрета на передачу военной технике Киеву

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Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

В силу нейтралитета Швейцарии государства, купившие у нее оружие и боеприпасы, взяли на себя обязательство не поставлять их в зоны конфликтов

БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Швейцария на данный момент не отступает от своего запрета на передачу военной техники Украине. Об этом во вторник заявил президент конфедерации Ален Берсе.

"Вы не можете требовать, чтобы мы нарушали наши собственные законы", - заявил Берсе. В то же время президент Швейцарии отметил, что важно изучать ситуацию и быть готовым к изменениям. "Важно, чтобы мы придерживались правил и при необходимости адаптировали их", - подчеркнул Берсе.

В силу нейтралитета Швейцарии государства, купившие у нее оружие и боеприпасы, взяли на себя обязательство не поставлять их в зоны конфликтов. В этой связи для передачи Киеву произведенных в конфедерации вооружений или боеприпасов, необходимо получить разрешение властей этой страны. Это касается, в частности, снарядов для ЗСУ Gepard. 

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Страны
Украина
Швейцария
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