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ТАСС

В МИД КНР заявили, что отношения Китая и России не нацелены против других стран

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Max12Max

Москва и Пекин "укрепляют взаимовыгодные контакты на основе принципов взаимного уважения и мирного сосуществования", подчеркнули в китайском дипведомстве

ПЕКИН, 17 апреля. /ТАСС/. Китай и Россия продолжают укреплять двусторонние контакты на фоне украинского кризиса, однако подобные отношения не нацелены против третьих стран. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Отношения между Китаем и РФ всегда выстраивались на принципах, исключающих формирование союза и конфронтацию, они также не направлены против какой-либо третьей стороны", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, который попросил китайское внешнеполитическое ведомство "объяснить причины наращивания межармейских контактов Пекина и Москвы" на фоне эскалации украинского конфликта.

Как уточнил Ван Вэньбинь, КНР и Россия "укрепляют взаимовыгодные контакты на основе принципов взаимного уважения и мирного сосуществования". Он подчеркнул, что Пекин продолжит содействовать развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с РФ в соответствии с договоренностями, достигнутыми между лидерами двух стран.

"Что касается украинского вопроса, наша позиция неизменна и однозначна. Мы всегда стремимся к продвижению мирного процесса и будем вместе с международным сообществом оказывать конструктивное содействие политическому урегулированию конфликта на Украине", - подытожил официальный представитель.

В воскресенье на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу президент России Владимир Путин отметил, что военное сотрудничество РФ и Китая укрепляет стратегические и доверительные отношения двух стран. Российский лидер обратил внимание на разноплановость военного сотрудничества Москвы и Пекина. 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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