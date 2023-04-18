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ТАСС

Путин: приоритет ВС РФ сейчас связан с СВО, но развитие флота никто не отменял

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

По словам президента, военно-морские силы могут использоваться "в конфликтах на любых направлениях"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Приоритет применения Вооруженных сил (ВС) России сейчас связан со специальной военной операцией (СВО), но задачи развития флота никто не отменял, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

"Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей в Донбассе, на других новых территориях", - сказал глава государства.

"Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал, поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах", - распорядился президент, обращаясь к министру обороны.

Отдельно Путин отметил, что, кроме всего прочего, силы флота в отдельных его компонентах, "безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях". "Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и министерство [обороны] в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю", - заключил глава государства. 

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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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