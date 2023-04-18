Главы МИД G7 договорились сохранять санкции против России и продолжать поддержку Украины

Кроме того, они осудили решение РФ разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие

КАРУИДЗАВА /Япония/ 17 апреля. /ТАСС/. Главы МИД G7 договорились продолжать поддержку Украины и сохранять санкции против России, а также сотрудничать для ужесточения контроля над соблюдением ограничительных мер. Об этом они заявили на посвященной ситуации вокруг Украины сессии в рамках встречи глав МИД "семерки", проходящей в Каруидзаве (префектура Нагано).

"G7 подтвердила, что будет сохранять жесткие санкции против России, а также продолжать оказывать мощную поддержку Украине", - говорится в сообщении организаторов мероприятия, поступившем в распоряжение ТАСС. Кроме того, они "договорились укреплять сотрудничество в отношении [борьбы с] уклонением от санкций и в противодействии поставкам вооружений России третьими странами".

В этой связи глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, председательствующий на заседании, отметил важность "укрепления сотрудничества со странами, в том числе Глобального Юга". Эти развивающиеся государства не присоединяются к санкционной политике в отношении Москвы, занимая нейтральную позицию.

Главы МИД G7 также осудили решение России разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Хаяси в этой связи высказал мнение, что это решение "приведет к дальнейшей эскалации ситуации".

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.

Япония в 2023 году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме - городе, который 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. Встреча глав МИД G7 проходит в Каруидзаве с 16 по 18 апреля.