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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о подготовке расчетов тяжелых огнемётов "Солнцепёк" в тылу зоны спецоперации на Украине

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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - В тыловой зоне специальной военной операции (СВО) на Украине ведется подготовка экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Центрального военного округа, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе занятий по боевой подготовке в тыловой зоне специальной военной операции продолжается подготовка экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Центрального военного округа. Военнослужащие изучают способы применения боевой машины и проводят слаживание с развертыванием техники в боевой порядок, а также отрабатывают ориентирование на местности и наведение по заданным координатам", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщало о применении российскими войсками тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" против армии Украины.

3 апреля Минобороны РФ заявило, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые направляют в зону СВО на Украине, усиливают тяжелыми огнемётными системами "Солнцепёк".

"Передача экипажам модернизированных боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" состоялась впервые в истории ВДВ. Экипажи, убывающие в зону специальной военной операции, продемонстрировали готовность машин и личного состава к выполнению боевых задач", - заявили тогда в Минобороны РФ.

Ранее официально сообщалось, что тяжелые огнеметные системы в России стоят на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

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