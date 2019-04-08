Ударная сила Поволжья

Регион является важнейшим элементом обороны России

Поволжье – самая восточная часть европейской России и одновременно самая западная часть Центрального военного округа (кроме Нижегородской области, которая относится к Западному военному округу). Оборону этого региона обеспечивает 2-я армия со штабом в Самаре. В ее составе восемь бригад и два полка.

В Самарской области дислоцированы 15-я мотострелковая бригада (мсбр), которая считалась "миротворческой", но никогда в таком качестве не выступала, и недавно сформированная "легкая" 30-я мсбр. На вооружении они имеют танки Т-72БМ, БТР-80/82АМ, МТЛБ, минометы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", а также зенитные ракетные комплексы ("Оса" и "Стрела-10") и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Тунгуска".

В Самаре и соседнем поселке Кряж развернуты 91-я бригада управления, 105-я бригада материально-технического обеспечения (МТО) и 2-й полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), имеющий на вооружении ТОС-1А "Солнцепек".

В Оренбургской области дислоцированы 92-я ракетная бригада с 12 пусковыми установками (ПУ) оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", 21-я "тяжелая" мсбр, 385-я артиллерийская бригада и 950-й полк РСЗО. На вооружении эти соединения и части имеют (кроме "Искандеров") танки Т-72Б3, БМП-2, САУ 2С34 "Хоста" и 2С19 "Мста-С", РСЗО "Град" и "Ураган", самоходные ПТРК "Штурм-С" и 100-мм противотанковые орудия МТ-12, а также ЗРК "Тор-М1" и "Стрела-10" и ЗРПК "Тунгуска".

Силы ПВО армии представлены 297-й зенитно-ракетной бригадой, имеющей четыре дивизиона ЗРК "Бук-М2" и дислоцированной в Пензенской области.

Кроме того, в Поволжье (под которым здесь подразумеваются, кроме собственно Поволжья, также Волго-Вятский район и юго-западный Урал) развернут ряд частей и соединений, находящихся в непосредственном подчинении штаба Центрального военного округа (ВО). Так, в Ульяновске дислоцирована 31-я десантно-штурмовая бригада, имеющая на вооружении танки Т-72Б3, боевые машины десанта БМД-2 и БМД-4М, бронетранспортеры БТР-Д в различных вариантах (включая самоходный ПТРК и ЗРПК) и БТР-МДМ, а также несколько десятков 120-мм самоходок 2С9 и 122-мм гаубиц Д-30. В свою очередь, в Самарской области развернута 3-я бригада спецназа, в Кировской области – 28-я зенитно-ракетная бригада (два дивизиона С-300В4), под Уфой – 12-я инженерная, а в Оренбурге – 39-я радиотехническая бригады. В Оренбургской области также находится 7017-я база хранения и ремонта военной техники.

В регионе также находятся два зенитно-ракетных полка (зрп) из состава 76-й дивизии ПВО со штабом в Самаре: 511-й зрп (два дивизиона С-400) и 568-й зрп (два дивизиона С-300ПС).

В подчинении Командования военно-транспортной авиации находятся 117-й авиаполк (13 самолетов Ил-76МД и еще 2 на хранении, плюс 3 поисково-спасательных Ан-12ППС), 235-й авиаполк (10 Ил-76МД), а также 205-я и 217-я учебные авиабазы с самолетами Ан-26 и L-410.

Командованию Дальней авиации подчинена 22-я бомбардировочная дивизия (Энгельс Саратовской области), имеющая на вооружении все 16 стратегических бомбардировщиков Ту-160 (в том числе 7 модернизированных Ту-160М) и 14 Ту-95МС (в том числе 8 модернизированных Ту-95МСМ). Это более половины стратегической авиации РФ ("Воздушные стратеги", "НВО" от 07.12.18).

Также на территории Поволжья развернуты штаб и две из трех ракетных дивизий 31-й и две из пяти ракетных дивизий 27-й ракетной армии РВСН. Они имеют на вооружении более 150 МБР, включая Р-36М2 "Воевода" и РС-24 "Ярс".

Поволжье граничит лишь с Казахстаном, который на данный момент нам союзник. Относительно недалеко – враждебная Украина, но ее ВС в их нынешнем состоянии ("Начнется ли распад Украины?", "НВО" от 07.09.18) не имеют никаких возможностей "дотянуться" до Поволжья. При этом данный регион является ближним тылом именно для тех сил Западного ВО, которые развернуты вдоль границы с Украиной. В 2016 году дислоцированная в Самаре 23-я мсбр была переброшена в Белгородскую область и вошла в состав восстановленной 3-й мотострелковой дивизии Западного ВО, превратившись в ее 752-й мотострелковый полк. Именно "заменителем" 23-й мсбр в составе 2-й армии стала 30-я мсбр.

Впрочем, географическое положение Поволжья таково, что здешние соединения и части могут стать резервом для многих других стратегических направлений. Например, для Московской ("На страже сердца России", "НВО" от 11.01.19) и Питерской ("На страже Северной столицы", "НВО" от 26.10.18) группировок Западного ВО. Или, что гораздо вероятнее, для Южного ВО, где угрозы могут быть самыми разными. Или, что еще более вероятно, для войск самого Центрального ВО, дислоцированных в Центральной Азии ("Нужен ли России форпост в Центральной Азии", "НВО" от 12.10.18).

Именно из-за географического положения в Поволжье развернута столь крупная группировка РВСН и Дальней авиации: регион хорошо заселен, развит в промышленном и транспортном отношении, при этом удален от всех потенциальных противников, то есть по нему сложно нанести обезоруживающий превентивный удар. Впрочем, несмотря на это, группировку ПВО в Поволжье вполне можно было бы и усилить. Но это относится к силам ПВО в Центральном и Восточном ВО в целом ("Войска мирного неба", "НВО" от 23.11.18).

Наконец, тыловое положение Поволжья делает его полем для некоторых экспериментов организационного характера. Поэтому именно здесь появились первые "тяжелая" (21-я) и "легкая" (30-я) мотострелковые бригады, отличающиеся от стандартных по номенклатуре и количеству вооружения и техники.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.