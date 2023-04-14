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В России предупредили о возросших рисках военного столкновения с НАТО. Стоит ли этого опасаться?

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Учения НАТО
Учения НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

Заместитель главы МИД России Александр Грушко прокомментировал состояние отношений Москвы и НАТО, а также официальное вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом он высказался в беседе с газетой «Известия».

Прогноз на будущее

Грушко предупредил о возросших рисках военного столкновения России и НАТО. По мнению замглавы российского ведомства, это произошло в результате вступления Финляндии в альянс.

Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все. (...) Из-за увеличения линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров кратно увеличиваются риски

Александр Грушко

замглавы МИД России

В качестве примера дипломат привел ситуацию в Балтийском регионе, который в результате совместных усилий стран-членов НАТО стал «зоной военного соперничества». Москва стремилась стабилизировать положение, однако Североатлантический альянс не рассмотрел ни одно из ее предложений.

Ситуация в Балтийском море

Представитель российского ведомства также ответил на вопрос, можно ли считать, что Россия с геополитической точки зрения потеряла Балтийское море. Он подчеркнул, что эту фигуру речи любят использовать его европейские коллеги. «Они любят говорить о натовском озере или натовском море», — указал дипломат.

Грушко отметил, что Россия обладает достаточным количеством военных и других средств для того, чтобы Балтийское море не стало «натовским».

Финляндия в НАТО

На пресс-конференции в Финляндии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался об отношениях альянса с Россией. Он подчеркнул, что окончание спецоперации Москвы на Украине не поможет восстановить диалог до прежнего уровня. Столтенберг также добавил, что блок готов увеличить военную помощь Украине и пойти на эскалацию конфликта ради победы Киева над Москвой.

Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией. Назад дороги нет

Йенс Столтенберг

генсек НАТО

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию финской заявки. Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, прошедшей в Стокгольме

При этом Столтенберг заверил, что НАТО не будет размещать войска в Финляндии без запроса с ее стороны. «Это будет финское решение», — отметил он.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен, который принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении государства.

Позиция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу для России. По его мнению, это событие «не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на европейском континенте».

Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России

Официальный представитель Кремля добавил, что членство Финляндии в НАТО является очередной эскалацией международной напряженности, а также посягательством на безопасность и интересы России. По его словам, российские военные своевременно сообщат об ответе на присоединение Хельсинки к блоку.

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Швеция
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1 комментарий
№1
14.04.2023 03:40
Цитата, q
Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, прошедшей в Стокгольме

Сравните как заставляет себя уважать член НАТО , по сути светское государство Турция за сожжение Корана
и как "ниже плинтуса" упало уважение к России когда укрофашисты позволяют себе почти год обстреливать территорию РФ, когда гибнут наши граждане, разрушается инфраструктура, когда беспилотники атакуют самолёты стратегической авиации на аэродромах в глубине страны....
Как все  в мире просто смеются над  жалким бормотанием  про "красные линии" которые постоянно нарушают и ничего не происходит, нет никаких ответных действий...

Как  дальше будет проводиться СВО давно  решает не Россия, а США и Китай....
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