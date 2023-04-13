RS: утечки из Пентагона доказали прямое участие США в конфликте на Украине

США погрязли в своей прокси-войне на Украине против России, американские солдаты участвуют в ней напрямую, пишет Анатоль Ливен в статье RS. Это поднимает серьезные вопросы о законности действий Вашингтона и о его опасной роли в эскалации конфликта.

Анатоль Ливен

Но откровения об американских и европейских солдатах на поле боя новы и могут оказаться опасным и до сих пор необъясненным элементом напряженности.

Секретные документы о военном конфликте на Украине, просочившиеся из Пентагона и других американских ведомств безопасности, лишь подтверждают то, что уже было известно любому внимательному наблюдателю: США и НАТО всецело и критически вовлечены в вооружение Украины и обучение ее армии, а также в предоставление подробной разведывательной информации украинским вооруженным силам.

Без этой помощи Украина, возможно, и смогла бы как-то обороняться, но она никогда не могла бы надеяться начать плановое наступление, чтобы вернуть себе оставшуюся территорию, которую уступила России. Согласно "слитым" документам, Пентагон оценил наиболее благоприятный момент для этого наступления как середину мая, когда грязь, образовавшаяся под весенними дождями, высохнет (а, как я могу засвидетельствовать из моей собственной поездки на Украину в прошлом месяце, грязь действительно по-прежнему является серьезным препятствием для передвижения по ее территории).

<...>

Подлинность документов была подтверждена источниками в Пентагоне, и Министерство юстиции начало расследование вопроса о том, кто несет ответственность за их утечку. Среди выявленных упомянутых интересных подробностей содержится утверждение о том, что девять из двенадцати "заслуживающих доверия в бою" украинских бригад, готовящихся к предстоящему наступлению, полностью обучены и оснащены НАТО. Подготовку этих войск проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО.

Эти цифры очень невелики, речь идет не о каких-то боевых единицах, и утечка только подтверждает то, что давно предполагало большинство наблюдателей. Тем не менее сам факт их присутствия, очевидно, создает риск того, что они могут быть убиты или взяты в плен, тем самым принося России победу и создавая импульс для ответных действий США и опасный цикл эскалации.

Принципиально важно отметить, что американский конгресс и общественность, а также общественность союзников по НАТО до сих пор никогда не были информированы о том, что какие-либо действующие военнослужащие США и НАТО находятся на территории Украины. Париж опроверг содержащееся в документах утверждение о присутствии на Украине солдат французского спецназа. Эта часть просочившихся документов поднимает серьезные вопросы о законности таких действий и демократической подотчетности, которые должны рассматривать западные правительства.

Некоторый успех украинского противоракетного огня против российских бомбардировок украинской инфраструктуры (что я также могу подтвердить, испытав это в Запорожье) стоил украинцам очень дорого, а именно: значительной части их зенитных ракет советской эпохи С-300. В документах Пентагона говорится, что на Украине они могут закончиться уже в апреле.

Это ставит США перед дилеммой: либо им придется очень быстро поставить Украине гораздо больше систем противоракетной обороны Patriot, тем самым серьезно истощив свои собственные ограниченные арсеналы, либо украинцы рискуют столкнуться с разрушением еще больших объемов инфраструктуры. <...>

Документы кое-что раскрывают о масштабах и успехах американского шпионажа против России, особенно в области радиотехнической разведки. Они также намекают на шпионаж США против ближайших союзников, включая Южную Корею и Великобританию. Опять же, это неудивительно, учитывая то, что однажды стало известно о прослушке США телефонных разговоров Ангелы Меркель и других европейских лидеров.

Однако стоит помнить, как новости о российском шпионаже в Соединенных Штатах и Европе неоднократно использовались в годы перед украинским конфликтом для того, чтобы подстегивать страх и враждебность к России на Западе, тем самым еще больше затрудняя поиски дипломатических компромиссов, которые могли бы вообще предотвратить военную спецоперацию русских. Просочившиеся документы напоминают нам, что в этом отношении в них есть сильный элемент того, что называется "валить с больной головы на здоровую".