Эксперт заявил о возможности Российской орбитальной станции принимать корабли других стран

Для этого необходимо, чтобы их стыковочные агрегаты соответствовали международным стандартам, отметил главный конструктор РОС Владимир Кожевников

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Конструкция Российской орбитальной станции (РОС) позволит принимать космические корабли разных стран при условии, что их стыковочные агрегаты будут соответствовать международным стандартам и параметрам стыковочных узлов РОС. Об этом сообщил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"Возможно и прибытие к РОС кораблей других стран. Но только если их стыковочные агрегаты соответствуют международным стандартам и параметрам наших стыковочных узлов, признанных в качестве стандарта на международном уровне", - сказал Кожевников в интервью "Российской газете".

По словам конструктора, станцию создадут с применением новых материалов и сплавов, а также с использованием аддитивных технологий, в том числе для изготовления сложных металлических деталей конструкции модулей. "Мы планируем разместить на станции 3D-принтер для печати из пластика необходимых для работы деталей приборов и интерьера. Предусматривается создание робототехнических средств, которых в нашей космонавтике никогда не было, заделы создавались для "Бурана" [многоразовый космический корабль], но до космоса не дошли. Будут использоваться средства виртуальной и дополненной реальности, особенно в части подготовки космонавтов", - отметил Кожевников.

Он добавил, что планируется применять технологии, которые не использовались при строительстве Международной космической станции (МКС). "Те же силовые гироскопические комплексы, высокомощное энергопитание. На МКС гиродины [устройства, применяемые для высокоточной стабилизации и ориентации космических аппаратов] есть только на американском сегменте, основная электроэнергия идет тоже оттуда", - рассказал представитель РКК "Энергия".

Кожевников также сообщил, что у предприятия налажено свое производство. "Нужно делать свое. Вообще РОС станет плацдармом для отработки перспективных и совершенствования новых отечественных технологий в космосе, включая технологии связи, производства материалов и комплектующих", - сказал он.

В апреле 2021 была озвучена идея о создании в России собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной РОС уже известна.

Как сообщил в феврале в интервью ТАСС Кожевников, срок запуска первого, научно-энергетического модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.