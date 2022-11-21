Япония продлит участие в проекте МКС до 2030 года

Эта страна стала первой, которая поддержала США в их решении продлить полет американского сегмента станции

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено продлить до 2030 года участие в проекте Международной космической станции (МКС). Об этом, как сообщила в пятницу газета The Mainichi, японский министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Кэйко Нагаока заявила в ходе онлайн-переговоров с главой НАСА Биллом Нельсоном.

Таким образом, Япония стала первой страной, которая поддержала США в их решении продлить полет американского сегмента МКС до 2030 года. По словам исполнительного директора Роскосмоса Сергея Крикалева, дальнейшая судьба станции пока неясна, однако сейчас обсуждается ее эксплуатация после 2024 года. Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал ранее, что Россия считает возможным продление эксплуатации МКС до 2028 года.

Кроме того, Нагаока и Нельсон договорились о предоставлении Японии одного места на разрабатываемой США окололунной станции Gateway, строительство которой планируется завершить в 2028 году.

На МКС с 2008 года действует японский экспериментальный модуль "Кибо" ("Надежда").