«Российский флот истощается»: командование ВМС Франции заявляет о якобы росте «усталости» ВМФ РФ

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Французские адмиралы полагают, что российский флот находится на грани снижения боеготовности.
Вице-адмирал Жиль Боидевези, командующий Средиземноморской зоной ВМС Франции, пояснил изданию Mer et Marine, что после начала СВО в Средиземном море «возникло сильное напряжение»:
С его слов, сегодня в Средиземном море находится всего около десяти российских кораблей, вдвое меньше, чем год назад. Остальные вымпелы, базировавшиеся в Тартусе, ушли на Северный флот и ТОФ. Также покинула Сирию существенная часть авиации.
- считает вице-адмирал.
Как он отмечает, дополнительная нагрузка на российский флот вызвана невозможностью прохода боевых кораблей к базам в Чёрном море, так как они не могут пересечь турецкие проливы, через них передвигается только несколько гражданских судов. В связи с этим корабли вынуждены делать дальние переходы к другим ВМБ.
В настоящее время ВМФ РФ в Средиземном море занимается главным образом слежением за передвижениями союзных войск, например, американской АУГ, прочно прописавшейся в этой локации, или французского авианосца «Шарль де Голль». При этом фиксируются манёвры российского флота в ночное время суток.
Аналогичная ситуация наблюдается в Атлантике, со слов вице-адмирала Оливье Леба, командующего Атлантической зоной ВМС Франции:
Как он считает, ВМФ РФ сковывают коллективные силы НАТО, увеличившие своё присутствие в Средиземноморье, в Северной Атлантике и Балтике: