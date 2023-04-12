«Российский флот истощается»: командование ВМС Франции заявляет о якобы росте «усталости» ВМФ РФ

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Французские адмиралы полагают, что российский флот находится на грани снижения боеготовности.

Вице-адмирал Жиль Боидевези, командующий Средиземноморской зоной ВМС Франции, пояснил изданию Mer et Marine, что после начала СВО в Средиземном море «возникло сильное напряжение»:

Русские были особенно активны и присутствовали на значительной части Средиземноморья, чтобы оказать давление на Запад. А потом, постепенно, мы почувствовали некоторую усталость в их системе. Имеется определенное истощение российского флота.

С его слов, сегодня в Средиземном море находится всего около десяти российских кораблей, вдвое меньше, чем год назад. Остальные вымпелы, базировавшиеся в Тартусе, ушли на Северный флот и ТОФ. Также покинула Сирию существенная часть авиации.

Сегодня их средства более ограничены, и они немного устали. Наблюдается снижение активности России в Средиземноморье

- считает вице-адмирал.

Как он отмечает, дополнительная нагрузка на российский флот вызвана невозможностью прохода боевых кораблей к базам в Чёрном море, так как они не могут пересечь турецкие проливы, через них передвигается только несколько гражданских судов. В связи с этим корабли вынуждены делать дальние переходы к другим ВМБ.

В настоящее время ВМФ РФ в Средиземном море занимается главным образом слежением за передвижениями союзных войск, например, американской АУГ, прочно прописавшейся в этой локации, или французского авианосца «Шарль де Голль». При этом фиксируются манёвры российского флота в ночное время суток.

Аналогичная ситуация наблюдается в Атлантике, со слов вице-адмирала Оливье Леба, командующего Атлантической зоной ВМС Франции:

Между Севером и Югом всегда существовало регулярное движение русских кораблей с переходами через Бретань. Оно усилилось незадолго до конфликта на Украине, но, похоже, уменьшилось в последующие месяцы, что свидетельствует о том, что у российского флота не хватает средств, чтобы держаться [в море] в течение долгого времени. Корабли далеко от своих баз, переходы очень длинные, и мы видим, что российский флот находится на грани. Подлодки возвращались одна за другой.

Как он считает, ВМФ РФ сковывают коллективные силы НАТО, увеличившие своё присутствие в Средиземноморье, в Северной Атлантике и Балтике:

Скоординированные манёвры НАТО не дают передышки российским [военно-морским] силам.