Амфибийная проблема ВМФ РФ

Какие десантные корабли на самом деле необходимы российскому флоту

Пожалуй, ни по одному классу боевой техники Советский Союз и Россия так не отстали от Запада в качественном плане, как по десантным кораблям. Впрочем, в последние годы именно эти "отсталые" корабли сыграли важнейшую роль в стремительном росте геополитического влияния страны.

БРОСОК К ЛА-МАНШУ

На протяжении всего периода холодной войны Европа трепетала перед возможным вторжением десятков тысяч советских танков, ударами тысяч самолетов и ракет. Но "бросок к Ла-Маншу" оставался пределом мечтаний советского военно-политического руководства. Преодолеть этот совсем неширокий пролив и высадиться в Великобритании было уже практически нереально. Десант же в США не рассматривался даже теоретически: наш надводный флот всегда был значительно слабее американского, не говоря уже о ВМС НАТО в целом.

Мощь подводного флота и других видов ВС эту слабость компенсировать не могла, крупномасштабные морские десантные операции были для ВМФ СССР не по силам. Поэтому морская пехота и перевозящие ее десантные корабли должны были проводить лишь тактические десанты на флангах сухопутных группировок. Особого внимания этому классу военно-морской техники не уделялось, отечественные десантные корабли в концептуальном плане остались на уровне Второй мировой войны и были рассчитаны на высадку десанта непосредственно на берег.

Наиболее крупные корабли данного класса в советском и российском ВМФ классифицируются как большие десантные корабли (БДК). Первыми из них стали корабли проекта 1171, которые были построены в 1964–1975 годы в количестве 14 единиц. Они были рассчитаны на переброску 20 танков или 45 бронетранспортеров, 300–400 морпехов, 1 тыс. т груза. В настоящее время в составе ВМФ осталось четыре корабля этого типа – три на Черноморском флоте ("Николай Фильченков", БДК-65 "Саратов" (сейчас в ремонте) и БДК-69 "Орск"), один на Тихоокеанском флоте ("Николай Вилков"). "Саратов" и "Орск", введенные в строй соответственно в 1966 и 1968 годах, являются на сегодняшний день самыми старыми кораблями ВМФ РФ (вместе с черноморским же сторожевым кораблем "Сметливый").

В 1974–1991 годы в Польше для ВМФ СССР была построена серия из 28 БДК проекта 775. Каждый из них был рассчитан на переброску 10 танков или 12 бронетранспортеров, 340 морпехов. В настоящее время в строю осталось 15 БДК данного типа, в том числе три модернизированных (проект 775М). На Балтийском флоте это БДК-43 "Минск", БДК-58 "Калининград", БДК-61 "Королев" (проект 775М), БДК-100 "Александр Шабалин". На Северном флоте – БДК-45 "Георгий Победоносец", БДК-55 "Александр Отраковский", БДК-91 "Оленегорский горняк" (сейчас в ремонте) и БДК-182 "Кондопога". На Черноморском флоте – БДК-46 "Новочеркасск" (сейчас в ремонте), БДК-54 "Азов" (проект 775М), БДК-64 "Цезарь Куников", БДК-67 "Ямал" (сейчас в ремонте). В Севастополе находится еще один БДК этого типа – "Константин Ольшанский", формально принадлежащий ВМС Украины. Он остался в Крыму после событий 2014 года и сейчас не используется. На Тихоокеанском флоте имеется три БДК проекта 775 – БДК-11 "Пересвет" (проект 775М), БДК-98 "Адмирал Невельской", БДК-101 "Ослябя".

Все перечисленные БДК базируются на главные военно-морские базы своих флотов (Балтийск, Полярный, Севастополь, Владивосток).

Не участвуя в больших войнах, БДК проектов 1171 и 775 несли боевую службу во всех морях и океанах. С них высаживались боевые десанты в 1977 году в Могадишо, в 1978 году в Массауа (тогда это была Эфиопия, сейчас – Эритрея), в 1981 году на Сейшелах, в 1986 году в Адене, в 1993 и 2008 годы – в Грузии.

В 1973–1990 годы в СССР были построены три БДК проекта 1174, концептуально близкие к западным десантно-вертолетным кораблям-докам (ДВКД). Они могли нести 50 танков или 80 бронетранспортеров, до 500 морпехов. В доковой камере могло размещаться до 6 десантных катеров проекта 1176 или 3 десантных катера на воздушной подушке проекта 1206, в ангаре – 4 вертолета Ка-29. По не вполне понятным причинам командованию ВМФ РФ эти наиболее современные и мощные БДК не понадобились (хотя более старые и меньшие по размерам корабли остаются в строю до сих пор). Головной "Иван Рогов" давно утилизирован, два оставшихся корабля вскоре разделят его участь (или даже уже ее разделили, точной информации по этому поводу нет).

В 2004 году началось строительство БДК проекта 11711, представляющих собой глубокую модернизацию проекта 1171. Каждый из них может нести 13 танков или 36 бронетранспортеров, до 300 морпехов, два вертолета Ка-29. В настоящее время головной корабль "Иван Грен" вошел в состав Северного флота, в 2015 году был заложен второй корабль ("Петр Моргунов").

ЛЕТЯЩИЕ НАД ВОЛНАМИ

В 1960-е – 80-е годы в Польше для ВМФ СССР было построено 68 средних десантных кораблей проектов 770/771/773, но к настоящему времени ни одного из них не только в строю, но даже в резерве ВМФ РФ не осталось. В тот же период главной "фишкой" советских морских десантных сил стали десантные катера и малые десантные корабли на воздушной подушке. Было создано около десятка соответствующих проектов и по ним построено около сотни кораблей и катеров. Их достоинствами считались очень высокая скорость и способность выходить непосредственно на сушу. Правда, недостатков оказалось гораздо больше: малые дальность плавания и грузоподъемность, а главное – крайняя уязвимость от всех видов оружия вплоть до стрелкового (корабли делались из алюминия, иначе просто не смогли бы подняться на подушку, кроме того, имели большие воздушные винты, которые очень легко было вывести из строя, лишив корабль хода). К тому же они были дороги и сложны в эксплуатации. В итоге сейчас в ВМФ РФ остались всего два малых десантных корабля на воздушной подушке (МДКВП) проекта 12322 – "Евгений Кочешков" и "Мордовия", оба на Балтфлоте с базированием в Балтийске. Каждый из них может поднять по 3 танка или 8 боевых машин пехоты или 10 бронетранспортеров, 140 морпехов, 130 т груза.

Гораздо более удачной идеей оказались десантные катера на воздушной каверне. Они имеют почти такую же высокую скорость, как корабли на воздушной подушке, при этом проще, дешевле и менее уязвимы. В 1993–2010 годы были построены 12 катеров проекта 11770, каждый из которых может нести один танк или два бронетранспортера, до 100 морпехов, 45 т груза. На Балтийском флоте (в Балтийске) имеется три катера этого типа (Д-67, Д-1441 "Контр-адмирал Демидов", Д-1442 "Контр-адмирал Оленин"), на Черноморском (в Новороссийске) – два (Д-144, Д-199), на Каспийской флотилии (в Каспийске) – шесть (Д-56, Д-131, Д-156, Д-172, Д-809, Д-810), на Тихоокеанском флоте (во Владивостоке) – один (Д-107). С 2006 года строились еще более совершенные катера на воздушной каверне проекта 21820, каждый из которых может нести 2 танка или 4 бронетранспортера, до 100 морпехов, 140 т груза. Сейчас в Балтийске базируются три таких катера ("Денис Давыдов", "Лейтенант Римский-Корсаков", "Мичман Лермонтов"), в Каспийске – один ("Атаман Платов"), во Владивостоке – один ("Иван Карцов").

Кроме того, с 1971 года в СССР велось строительство обычных водоизмещающих десантных катеров проекта 1176. Оно затем было возобновлено в России и продолжалось до 2009 года, всего для отечественного ВМФ было построено не менее 37 таких катеров, каждый из которых несет 1 танк или 2 бронетранспортера, 20 морпехов, 50 т груза. На Балтийском флоте сейчас остались 1–3 таких катера (Д-465 и, возможно, Д-325 и Д-365), на Северном – 4 (Д-148, Д-182, Д-464, Д-163 "Николай Рубцов"), на Черноморском (в Новороссийске) – 1-2 (Д-106 и, возможно, Д-295), на Тихоокеанском флоте – до 3 (Д-57, Д-70, Д-704), на Каспии – 1 (Д-185).

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Десантные силы ВМФ РФ очень сильно отстают как качественно, так и количественно от таковых в военно-морских силах США и Китая. В ВМС Великобритании, Франции, Испании, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Республики Корея, Бразилии, Египта, Алжира, даже в ничтожном по потенциалу филиппинском флоте есть универсальные десантные корабли (УДК) и/или ДВКД, рассчитанные на загоризонтную высадку десанта, то есть технически более совершенные, чем любые отечественные БДК (египетские УДК, кстати – это наши несостоявшиеся "Мистрали"). Впрочем, до последнего времени никакой проблемой это не казалось, поскольку было неясно, куда нам вообще высаживать морские десанты даже имеющимися силами. Однако в последние годы все изменилось.

По-видимому, именно на БДК из состава Черноморского флота перебрались из Новороссийска в Севастополь "вежливые люди" в 2014 году. Но главной миссией отечественных БДК стало спасение Сирии. Поскольку Запад вопреки всем нормам международного права в одностороннем порядке решил, что "Асад должен уйти", он ввел фактическую морскую блокаду этой страны. Перевозка вооружений и техники из России для сирийской армии на коммерческих судах стала невозможной, поскольку им как минимум не давали международной страховки, что исключало их заход в любой порт, как максимум – могли просто арестовать. В итоге единственным выходом стала перевозка оружия на БДК. Они принадлежат ВМФ РФ и ходят не под бело-сине-красным государственным (и тем более не под иностранным "удобным"), а под Андреевским флагом. Это делает невозможным их досмотр, не говоря уже об аресте, поскольку это стало бы де-юре агрессией против России "со всеми вытекающими" (кроме того, любой БДК имеет артиллерийское вооружение, то есть способен постоять за себя).

С лета 2012 года БДК начали регулярные рейсы из Новороссийска в Тартус. Эти рейсы получили неофициальное название "Сирийский экспресс" (по аналогии с "Токийским экспрессом" – переброской войск и техники во время Второй мировой кораблями ВМС Японии на остров Гуадалканал в 1942–1943 годы). В нем в разные периоды времени были задействованы все черноморские, балтийские и североморские БДК и даже два из четырех тихоокеанских БДК ("Адмирал Невельской" и "Пересвет"). Они суммарно уже совершили несколько сотен рейсов в Сирию. В том числе именно они перебросили основную часть грузов для развертывания российской авиационной группировки и средств ПВО. Можно совершенно точно сказать, что если бы не российские БДК, вся Сирия сейчас была бы под властью исламских радикалов, которые уже вели бы экспансию за ее пределы, в том числе к нам.

Кроме того, в последние годы на тихоокеанские БДК легла основная нагрузка по укреплению российской группировки на оспариваемых Японией южных Курильских островах (Кунашире и Итурупе) – именно они перебрасывали туда технику сухопутных войск и ПВО ("Дальний и беззащитный восток", "НВО", 30.11.18).

Таким образом, вроде бы совершенно ненужные корабли внезапно оказались "нашим всем", особенно с учетом проблем транспортной авиации ("Руслана" не ждите", "НВО", 10.08.18). При этом ресурс имеющихся БДК чрезвычайно сильно изношен (во что большой вклад внес именно "Сирийский экспресс"), а замены им не предвидится (два БДК проекта 11711 – это даже не "мало", а "почти ничего"). И неясно, какие же десантные корабли нам нужны – "прогрессивные" УДК и ДВКД (причем УДК может стать неким "и.о. авианосца"), которые негде использовать, или "старые добрые" БДК для роли грузовых транспортов? Отвечать на этот вопрос необходимо срочно, ведь корабли проектируются и строятся очень долго. Но пока ответа явно нет.

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.