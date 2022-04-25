Блуждающие мины Высокой Порты

Анкара лавирует между Брюсселем и Москвой

Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара не видит никаких проблем в продолжении туристического трафика из России, в том числе посещения страны российскими бизнесменами, основано на прагматизме Анкары. Такой подход в условиях череды санкций сам по себе весьма благоприятен для России. Однако возможное обострение ситуации в Нагорном Карабахе, где дислоцируются наши миротворцы, может изменить стремление Турции сохранить статус-кво в отношении России, обусловленный в том числе коммерческой выгодой от ожидаемого туристического бума в летний сезон и новой ролью Анкары в качестве газораспределительного хаба для Европы.

К тому же Турция сегодня пытается играть на два фронта. При этом и у Вашингтона, и у Москвы есть определенные рычаги, чтобы Анкара действовала осторожно. Когда Чавушоглу отмечает, что Турция не нарушает санкций ООН в отношении России, он одновременно делает реверанс в сторону Москвы. И если Вашингтон может воздействовать на Турцию санкционными методами, то Москва, кроме санкций, имеет более действенный механизм сдерживать воинственную риторику Турции.

Усилив заблаговременно 5-ю Средиземноморскую эскадру ВМФ России крейсерами, портами приписки которых являются пункты базирования Северного и Тихоокеанского флотов, в обстоятельствах присутствия в Средиземном море авианосных групп НАТО, Москва ничего не теряет от перекрытия турками проливов Босфор и Дарданеллы для «воюющих России и Украины». Все, что было необходимо, а именно передислокация больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в Черное море Москва уже сделала. Важно, чтобы Анкара соблюдала Конвенцию Монтре в отношении боевых кораблей непричерноморских держав, общий тоннаж которых не должен превышать 45 тыс. тонн.

Удивительно, но сегодня в Черном море присутствие кораблей НАТО ограничивается кораблями Болгарии, Румынии и самой Турции, которые стараются не выходить в море за пределы собственных гаваней. В этом смысле обнаружение блуждающей мины турками весьма на руку Анкаре, ограничившей судоходство для собственных рыбаков, а заодно показавшей миру, что печется о жизнях своих военных моряков и моряков стран НАТО. Выходит, минирование акваторий подводными диверсантами сил спецопераций Украины дало повод туркам закрыть проливы для кораблей НАТО, которые, на взгляд обезумевших от собственной пропаганды украинских СМИ, уже шли на помощь киевскому режиму. И это, безусловно, первый положительный сигнал для нас.

В Средиземном море действительно сегодня находятся три авианосца НАТО. Дальность плавания атомных авианосцев - американского USS Harry S.Truman ВМС США и французского Charles de Gaulle - не ограничена. А присоединившийся к ним итальянского авианосца Cavour обладает дальностью плавания до 7 тыс. морских миль. Технически, эти корабли могут пройти проливами в Черное море.

Вместе с авианосцами в Средиземном море находятся многочисленные корабли боевого охранения. Силы НАТО используют их по принципу ротации: базы, включая неополитанскую, сицилийскую и критскую, находятся рядом.

Словом, НАТО обладает крупной корабельной группировкой в Средиземноморье. Но решится ли руководство Североатлантического Альянса отправить их через проливы, особенно если Анкара не обезвредит все возможные угрозы, включая неприякорившиеся блуждающие мины? Вряд ли турки пойдут на такие риски.

К тому же присутствие двух российских ракетных крейсеров проекта 1164, в том числе «Маршала Устинова» Северного флота и «Варяга» Тихоокеанского флота, явно отрезвляет не только турков, но и военных моряков трех ВМС, входящих в НАТО, от недальновидных действий. Хотя бы потому, что на их борту размещены ракеты П-1000, больше известные как «Вулкан».

Основными задачами кораблей проекта 1164 считаются придание боевой устойчивости силам флота в отдаленных районах морей и океанов и уничтожение надводных кораблей противника, в том числе авианосцев. «Вулканы» способны нанести сокрушительные удары корабельным группировкам противника. При этом крейсера этого проекта решают задачи коллективной ПВО соединений и конвоев в удаленных районах морей и океанов, борьбу с подводными лодками, поддержку десантов. Они могут накрыть огнем побережье, занятое противником.

Ракета П-1000 имеет сигарообразную форму с треугольным раскладным крылом. Воздухозаборник двигателя расположен под фюзеляжем. Масса конструкции ракеты уменьшена по сравнению с предшественником (ракета «Базальт») ради увеличения запаса топлива. Корпус изготовлен с применением титановых сплавов, то есть прочность не снижена. Увеличенный запас топлива при неизменности габаритов ракеты увеличил ее радиус действия от 700 до 1000 км. Стартовая масса «Вулкана» – 8 т. Скорость полета на высоте достигает 2,5 Маха, у поверхности – 2 Маха. Боевая часть может быть как фугасно-кумулятивной с массой взрывчатого вещества 500 кг, так и ядерной мощностью в 350 килотонн, что равно по силе взрыва 15 Хиросимам. Система управления инерциальная с радиолокационной корреляцией.

Схема полета ракеты П-1000 «Вулкан» комбинированная. Большую часть траектории ракета преодолевает на большой высоте, снижается вблизи цели, проходя оставшееся расстояние на сверхмалой высоте (15–20 м), что позволяет уйти от радаров противника. Продолжительность маловысотного участка может быть увеличена за счет запасов топлива. Это делает ракету менее уязвимой для дальнобойных зенитно-ракетных комплексов неприятеля.

Про борьбу с крылатыми ракетами Tomahawk, которыми снабжены корабли НАТО. Они сбивались зенитными ракетными системами Сирийской арабской армии, действующими в составе единой системы ПВО страны. Эти системы сопряжены с российскими, размещенными на базах в Хмеймиме и Тартусе.

Действия истребителей-перехватчиков с авиабаз в Латакии могут идти в тесной координации с группировкой ВМФ России. Вместе все эти силы способны купировать угрозу, исходящую от крылатых ракет на кораблях ВМС США. Пока НАТО ведет себя аккуратно и предусмотрительно, видя, какие силы собраны в Средиземном море. Но как будут развиваться события дальше, во многом зависит от исхода специальной операции России на Украине.

Владимир Ераносян

Владимир Максимович Ераносян – военный эксперт, капитан 1 ранга.