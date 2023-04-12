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ТАСС

В ЦПК заявили, что Анна Кикина выполнила космический полет на очень высоком уровне

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Космонавт Роскосмоса Анна Кикина
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов отметил, что к ней практически не было существенных замечаний

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Анна Кикина выполнила свой космический полет почти без замечаний. Такую оценку дал начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

"Аня Кикина выполнила космический полет вообще без вопросов. <…> [Мы] делаем разбор результатов полета, и у нас есть целая шкала замечаний, которые мы разбираем: замечания к экипажу, к технике, к наземному персоналу. Результат Ани очень хороший, очень высокий; к ней практически не было никаких существенных замечаний", - сказал он во вторник на пресс-конференции специалистов ЦПК в ТАСС.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на Международную космическую станцию (МКС) по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon. В октябре прошлого года она, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС, а 12 марта приводнились в Атлантическом океане у побережья Флориды. Продолжительность ее полета составила 157 суток. 

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