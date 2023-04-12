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ТАСС

Дания заявила, что не передаст Украине истребители F-16 в одностороннем порядке

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Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании.
Источник изображения: © flickr.com, DVIDSHUB

Исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен считает, что союзники найдут решение этого вопроса до начала летних отпусков

СТОКГОЛЬМ, 11 апреля. /ТАСС/. Дания согласится передать Украине истребители F-16 только совместно с другими странами, но не в одностороннем порядке. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен в эфире телеканала TV 2.

"Мы сделаем это вместе с другими странами. На эту тему у нас также состоится диалог с американцами. Но, по моим оценкам, уже через короткое время мы сможем прийти к решению", - сказал Поульсен, уточнив, что союзники найдут его до начала летних отпусков.

Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом Voxmeter по заказу агентства Ritzaus Bureau, 40% респондентов высказались за передачу датских самолетов Украине при условии, что это будет сделано совместно с другими странами. 34% опрошенных высказались против, а 25% не смогли определиться с ответом.

На конференции по безопасности в Мюнхене в феврале министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил мнение в интервью газете Berlingske, что Запад может передать Украине самолеты "в ближайшем будущем".

По данным агентства, Дания располагает 43 истребителями F-16, из которых в ноябре 2022 года 30 самолетов несли боевую службу. Эти машины постепенно снимаются с вооружения, поскольку Дания закупила 27 истребителей-бомбардировщиков F-35 на сумму свыше 16 млрд крон ($2,42 млрд). 

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Страны
Дания
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
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