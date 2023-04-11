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ТАСС

Минск считает, что поставляемое Киеву из стран НАТО оружие скоро попадет к экстремистам

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Украинские военнослужащие загружают в грузовик американскую переносную противотанковую ракету FGM-148 Javelin
Украинские военнослужащие загружают в грузовик американскую переносную противотанковую ракету FGM-148 Javelin.
Источник изображения: inosmi.ru

Замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич отметил, что "бесконтрольная и бездумная накачка оружием тех или иных государств" подпитывает вооруженные конфликты

ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Наращивание Североатлантическим альянсом поставок оружия Киеву приведет к тому, что оно начнет бесконтрольно распространяться по региону, а также попадет в руки экстремистов, в том числе и на Западе. Об этом в понедельник на Совете Безопасности (СБ) ООН заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.

"Сегодня у Беларуси, находящейся в непосредственной близости от украинских событий, не может не вызывать тревогу продолжающиеся бесконтрольные действия стран НАТО по наращиванию поставок вооружений на Украину, как и его прямое последствие, а именно расползание оружия по региону и его попадание в руки негосударственных и террористических структур. Уверены, что не за горами время, когда западное оружие всплывет и выстрелит в руках экстремистов в западных же странах", - сказал он на заседании СБ, посвященного рискам, возникающим из-за нарушений соглашений, регулирующих экспорт вооружений и военной техники.

Амбразевич отметил, что "бесконтрольная и бездумная накачка оружием тех или иных государств" подпитывает вооруженные конфликты. "Это - прямой пусть к милитаризации региона или регионов, военному дисбалансу и эскалации напряженности. Более того, избыточные накопления вооружений существенно увеличивают риски их перетекания в незаконный оборот. <...> Незаконные потоки легкого стрелкового оружия и других видов обычных вооружений, создают благодатную почву для роста и усиления террористических структур и транснациональной организованной преступности", - указал дипломат.

По словам замглавы белорусского МИД, для минимизации рисков попадания обычных вооружений в незаконный оборот необходимо строгое выполнение международных и национальных обязательств в сфере экспортного контроля "без каких-либо изъятий в угоду узким политическим интересам". "В этом контексте следует воздерживаться от поставок вооружений на территории конфликтов, даже если в отношении того или иного региона не введено оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Амбразевич, отметив важность обеспечения на национальном и международном уровнях обязательного контроля реэкспорта продукции военного назначения, а также недопустимость реэкспорта без письменного согласия первоначального экспортера.

"Полагаем необходимым поручить Совету Безопасности ООН регулярно рассматривать вопрос о поставках оружия в зоны вооруженных конфликтов с целью недопущения использования его для дальнейшей эскалации таких конфликтов", - сказал замглавы белорусского внешнеполитического ведомства. 

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