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ТАСС

CNN: cекретные документы Пентагона содержат сценарии поставок Израилем оружия Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

По данным телеканала, такая возможность может быть рассмотрена "под усилившимся давлением США" или в случае ухудшения отношений с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Появившиеся в сети секретные документы Пентагона и разведки США содержат сценарии потенциальной поставки Киеву летальных вооружений со стороны Израиля. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN.

По его данным, в одном из попавших в сеть документов под названием "Израиль: пути оказания летальной помощи Украине" указано, что еврейское государство,"вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине под усилившимся давлением США" или в случае ухудшения отношений с Россией.

Как уточняет телеканал NBC, в документе, датированном 28 февраля, рассматриваются гипотетические ситуации, которые могут подтолкнуть Израиль к поставкам военной помощи Украине, а также виды вооружений, которые могут быть переданы. В качестве наиболее правдоподобного сценария рассматривается так называемая турецкая модель, по которой Израиль так же, как и Турция, будет "продавать Киеву вооружения или предоставлять их через сторонние организации, при этом в открытую выступая за мир и предлагая свои посреднические усилия". Альтернативный сценарий предполагает, что поддержка Москвой Ирана и Сирии может "подтолкнуть Израиль к предоставлению Украине летальной помощи".

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Министерство обороны США проверяет подлинность попавших в интернет якобы секретных документов. По словам Сингх, вашингтонская администрация на межведомственном уровне "оценивает воздействие, которое эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров" страны.

По данным агентства Reuters, распространенные в интернете документы могут оказаться подделкой. Документы касаются планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих сведения о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram. Агентство подчеркивает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году. 

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
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Турция
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