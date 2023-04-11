"Роскосмос" оценивает строительство Российской орбитальной станции в более чем 600 млрд рублей

Первый этап строительства оценивается в 350 млрд рублей

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Строительство перспективной Российской орбитальной станции (РОС) предварительно оценивается в более чем 600 млрд рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

"Первый этап строительства оцениваем в 350 млрд рублей, который позволит создать станцию, на которую будут прилетать и работать экипажи на космических кораблях. Создание полного облика РОС мы оцениваем в более чем 600 млрд рублей", - сказал Ельчанинов.

По его словам, данная цифра не является конечной и предполагает также создание космических кораблей и инфраструктуры для развертывания РОС.

"Да, цифра весомая, мы максимально щепетильно относимся ко всем техническим решениям, понимая всю степень финансовой нагрузки на экономику страны", - заявил Ельчанинов.

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на смену МКС.

21 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" заявил, что проект создания РОС еще не получил финансирования, материалы о необходимости ее строительства будут представлены президенту и правительству РФ к 12 апреля 2023 года.

23 октября 2022 года вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что стоимость создания РОС будет определена по итогам сдачи эскизного проекта во второй половине 2023 года.