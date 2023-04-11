Войти
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" оценивает строительство Российской орбитальной станции в более чем 600 млрд рублей

577
0
0
Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Первый этап строительства оценивается в 350 млрд рублей

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Строительство перспективной Российской орбитальной станции (РОС) предварительно оценивается в более чем 600 млрд рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

"Первый этап строительства оцениваем в 350 млрд рублей, который позволит создать станцию, на которую будут прилетать и работать экипажи на космических кораблях. Создание полного облика РОС мы оцениваем в более чем 600 млрд рублей", - сказал Ельчанинов.

По его словам, данная цифра не является конечной и предполагает также создание космических кораблей и инфраструктуры для развертывания РОС.

"Да, цифра весомая, мы максимально щепетильно относимся ко всем техническим решениям, понимая всю степень финансовой нагрузки на экономику страны", - заявил Ельчанинов.

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на смену МКС.

21 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" заявил, что проект создания РОС еще не получил финансирования, материалы о необходимости ее строительства будут представлены президенту и правительству РФ к 12 апреля 2023 года.

23 октября 2022 года вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что стоимость создания РОС будет определена по итогам сдачи эскизного проекта во второй половине 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
МКС
Похожие новости
11.04.2023
Центр Хруничева адаптирует "Ангару" для запуска модулей Российской орбитальной станции
07.04.2023
Роскосмос направил правительству предложения о продлении эксплуатации МКС до 2028 года
14.02.2023
В Роскосмосе анонсировали запуск модулей Российской орбитальной станции в 2027-2030 годах
14.02.2023
Затраты на создание и эксплуатацию МКС превысили $150 млрд
14.02.2023
В Роскосмосе сообщили, что Российская орбитальная станция получит "броню" от метеороидов
18.11.2022
Глава Роскосмоса заявил, что говорить о выходе России из проекта МКС преждевременно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 21:16
  • 47930
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.04 19:26
  • 2
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 11.04 19:14
  • 13
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.04 18:34
  • 2
Ученый рассказал о токсичности снарядов с обедненным ураном
  • 11.04 17:59
  • 1
Bloomberg: утечка секретных документов Пентагона может препятствовать помощи Украине
  • 11.04 17:43
  • 2
Ростех модернизирует пехотный огнемет "Шмель"
  • 11.04 17:04
  • 1
В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению
  • 11.04 16:08
  • 3
Украине не спастись от ВКС России. Переломный момент не за горами
  • 11.04 16:07
  • 2
Белоруссия намерена организовать финишную сборку российских штурмовиков Су-25 - белорусский посол
  • 11.04 13:12
  • 0
Легендарный бронепробег «Дорога Мужества» пройдёт в этом году с 3 по 12 июля
  • 11.04 11:30
  • 1
Свой первый грузовой габаритный автомобиль представил концерн ВКО "Алмаз - Антей"
  • 11.04 11:15
  • 1
Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны РФ
  • 11.04 07:40
  • 7
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 11.04 02:15
  • 1
В Центре Хруничева сообщили об отсутствии коммерческих заказов на легкую "Ангару"
  • 11.04 01:58
  • 1
Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30МКИ