«Российская оборонка набрала полную мощность»: в западной прессе оценили работу ВПК на армию и на экспорт

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Обширные санкции против России, которые начали вводиться ещё с 2014 года, были призваны предотвратить модернизацию войск. После начала проведения спецоперации на Украине Запад попытался обрушить экономику РФ по всем секторам, объявив бойкот хозяйственным связям с Москвой. Однако Россия успешно справилась с этими вызовами.

Российские оружейные заводы работают на полную мощность, несмотря на экономические санкции

- указывается в издании Army Recognition.

Как отмечает автор, Минобороны РФ в последние дни активно показывает кадры военного производства, выпускающего самые различные изделия (боеприпасы, бронетехнику), демонстрируя тем самым, что экономические меры Запада, предпринятые против России, не привели к ослаблению её оборонки. Осуществляется дальнейшая модернизация военной продукции. Например, разработана новая двойная броня, которая позволяет боевым машинам выдержать детонацию двух килограммов тротила.

Оборонная промышленность России продолжает демонстрировать устойчивость и адаптивность

- делает вывод автор, оценив работу ВПК РФ.

В издании Defense News указывается, что российский ВПК сумел сохранить и экспортный потенциал. Так, на днях Минобороны Индии заключило контракт на сумму $0,2 млрд на поставку береговых батарей BrahMos нового поколения дальнего действия, известных как NGMMCB (LR), а также самих крылатых ракет BrahMos, предназначенных для поражения наземных и надводных целей, с увеличенной до 400 км дальность огня. В выпуске этой продукции принимает активное участие ВПК РФ.

Конфликт на Украине, начавшийся более года назад, не повлиял на способность Москвы выполнять свои договорные обязательства с Индией. Тот факт, что Россия поставила второй и третий полки С-400 вовремя, является доказательством этого

- пояснил американскому изданию военный аналитик Виджандер Такур.

С его слов, конфликт на Украине открывает широкие возможности для развития индийского ВПК, так как Россия, вынужденная удовлетворять внутренние нужды, будет стремиться уменьшить участие своих мощностей в выполнении зарубежных контрактов:

Если конфликт будет продолжаться в течение длительного периода, то Россия, вероятно, увеличит передачу технологий до беспрецедентного уровня, чтобы снизить нагрузку на собственное производство и поддерживать тесные военные связи с Индией.