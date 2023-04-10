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ТАСС

Le Monde: Макрон не смог убедить Китай поддержать позицию ЕС по Украине и России

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

Как отметила газета, президент Франции "сомневается в истинных намерениях своего собеседника", поскольку не знает на самом деле, "какую сторону может занять Китай"

ПАРИЖ, 7 апреля. /ТАСС/. Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай не привел к изменению позиции Пекина в отношении украинского конфликта и России. Об этом пишет в пятницу газета Le Monde.

В четверг французский президент пытался убедить своего китайского коллегу "привести Россию в чувство", однако председатель КНР Си Цзиньпин "не нарушил доброжелательности Пекина в отношении Москвы", говорится в материале издания об итогах переговоров двух лидеров.

По словам неназванного французского дипломата, звонок премьера Госсовета КНР Ли Цяна премьер-министру РФ Михаилу Мишустину перед визитом западной делегации и заголовки китайских газет об углублении связей Москвы и Пекина стали "настоящим холодным душем". Газета пишет, что Макрон "сомневается в истинных намерениях своего собеседника", поскольку не знает на самом деле, "какую сторону может занять Китай", особенно после того, как французский лидер "так и не добился от китайского лидера осуждения решения президента России Владимира Путина" разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

По мнению издания, "путь мира", который пытается пройти Макрон, "пока что напоминает тупик". Оно обращает внимание, что, несмотря на откровенные рукопожатия во время встречи, китайский лидер "довольствуется лишь небольшими шагами", в частности пообещав поговорить с президентом Украины, но лишь когда для этого сложатся благоприятные условия. На этом фоне Макрон вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен попытались донести свою позицию до Си Цзиньпина о том, что помощь России возвела бы Китай в ранг "соучастника агрессии", и призвали "не поставлять России ничего, что помогло бы ей в конфликте на Украине".

Однако такие заявления, в том числе слова фон дер Ляйен о том, что позиция Китая по украинскому конфликту "станет определяющим фактором в будущих отношениях с ЕС", вызвали лишь негативную реакцию среди китайских функционеров. "Украинский кризис не является проблемой между Китаем и ЕС", - цитирует газета китайское правительство.

Считающийся большим специалистом по Китаю бывший премьер-министр Жан-Пьер Раффарен, который также был в составе делегации, заявил изданию, что нынешний визит позволил подчеркнуть "привилегированную роль" Парижа, которая позволяет французам "передавать послания господину Си от имени Европы". Он также выразил мнение, что китайский лидер намерен, "возможно", также "отправлять послания" в Европу через Францию.

Кроме того, газета обратила внимание на то, что председатель КНР обратился к Европе с призывом отказаться от блокового мышления холодной войны, подчеркнув ее обособленное положение от США. Также издание указывает на наличие предупреждения в этом контексте, прозвучавшего со стороны Си Цзиньпина в адрес восточноевропейских государств, которые являются "ближайшими союзниками США" и "ужесточили тон в отношении Пекина после начала украинского конфликта". 

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