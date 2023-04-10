США допустили утечку секретных документов Пентагона о состоянии ВСУ

NYT: Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов о состоянии ВСУ

Пентагон расследует появление в соцсетях секретных документов, в которых содержится информация о состоянии украинской армии и излагаются планы США и НАТО по укреплению ВСУ, пишет NYT. Удалить эти данные у Вашингтона не получилось.

Хелена Купер

Эрик Шмитт

Вашингтон – На этой неделе в социальных сетях были размещены секретные документы, в которых излагаются планы США и НАТО по укреплению украинской армии в преддверии запланированного наступления на российские позиции. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники из администрации Байдена.

Пентагон пытается выяснить, кто стоит за утечкой документов в Твиттер и Телеграм. У второй платформы свыше полумиллиарда пользователей, и она доступна в России.

<…>

В сетях обнародованы оригинальные документы в виде снимков графиков поставок оружия, побатальонных списков численности личного состава и различных планов. Этот факт показывает, насколько серьезной была утечка сведений о помощи Украине.

Администрация Байдена пыталась удалить размещенные в социальных сетях сведения, но по состоянию на вечер четверга сделать это ей не удалось.

"Нам известно о публикациях в социальных сетях. Министерство проводит расследование по этому вопросу", – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх (Sabrina Singh).

Среди этих документов нет конкретных планов боевых действий с информацией о том, как, когда и где Украина намерена начать наступление, которое, по словам американских представителей, ожидается в следующем месяце или чуть позже. Речь идет о документах пятинедельной давности. Они дают представление о том, в чем, по мнению американцев и украинцев, ВСУ нуждаются для проведения наступательной кампании. Но опытному российскому штабному офицеру, боевому генералу и аналитику из разведки эти документы, несомненно, дадут немало ценной информации и подсказок. Например, там упоминается скорость расходования реактивных снарядов РСЗО HIMARS, которыми можно с большого расстояния наносить удары по складам боеприпасов, объектам инфраструктуры и скоплениям войск. Пентагон не сообщает, насколько быстро украинские войска расходуют боеприпасы для HIMARS, а в документах от первого марта такая информация есть.

По словам аналитиков, оценить последствия утечки информации для ведения боевых действий на линии фронта сейчас и в предстоящие месяцы довольно трудно. <…>

Непонятно, каким образом секретные документы попали в соцсети. Однако аналитики рассказывают, что пророссийские каналы распространяют эти снимки.

<…>

"Подлинные это документы или нет, надо очень внимательно и осторожно относиться к тому, что публикуют российские источники", – сказал директор российских исследований находящегося в Арлингтоне Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман (Michael Kofman).

<…>

Документы кажутся подлинными, и поэтому Россия получила ценную информацию, например, о сроках поставок оружия и прибытия войск, о численности украинской наступательной группировки и прочие важные военные сведения.

Документ под грифом "совершенно секретно" имеет заголовок "Состояние конфликта на первое марта". В тот день украинские руководители находились на американской военной базе в немецком Висбадене, где проходили командно-штабные учения. На следующий день учения посетили председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

В другом документе есть списки украинских частей и подразделений, перечни боевой техники и вооружения и графики боевой подготовки с января по апрель. Кроме того, в нем содержится краткая характеристика 12-ти собранных боевых бригад, девять из которых, по всей видимости, подготовлены и оснащены Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО. В документе отмечается, что из девяти бригад шесть будут готовы к 31 марта, а остальные к 30 апреля. Аналитики говорят, что в украинской бригаде насчитывается от четырех до пяти тысяч человек личного состава.

В документе говорится, что сроки поставок боевой техники отразятся на качестве подготовки и на готовности войск своевременно начать наступление. Всего для девяти бригад необходимо более 250 танков и 350 боевых машин.

Документы были размещены в популярных соцсетях и наверняка попали в руки к русским военачальникам. Это большая удача для Москвы, особенно сейчас, когда она отстает от США в сборе разведывательной информации на Украине.

Эта утечка стала первым с начала военной операции серьезным успехом для российской разведки. На всем протяжении боевых действий Соединенные Штаты предоставляют Украине информацию о российских командных пунктах, складах боеприпасов и прочих важных объектах. Такая информация, передаваемая в режиме реального времени, позволяет украинцам наносить удары по российским войскам. Однако американские представителя заявляют, что Украина играет решающую роль в планировании и нанесении таких ударов.

В самом начале вооруженного конфликта украинские военачальники неохотно делились своими военными планами с американцами, опасаясь утечек информации. Как говорят руководители американской разведки, еще прошлым летом они были лучше осведомлены о российских военных планах, нежели об украинских.

Украинцы также боялись, что, если они поделятся своими оперативными планами с США, американцы узнают их недостатки и слабости, и Киев лишится их поддержки. Поэтому они хранили свои замыслы в тайне, хотя американская разведка собирала точные сведения о российских военных заказах и боевых планах командиров.

Осенью Украина и США существенно расширили обмен разведывательной информацией и теперь тесно сотрудничают, разрабатывая варианты украинского наступления.

Но такого рода утечка разведывательной информации, размещенной в социальных сетях и ставшей известной всему миру, наверняка нанесет ущерб обмену сведениями между Украиной и Соединенными Штатами.

Свой материал для статьи предоставил Томас Гиббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff).