Университет Решетнева в Красноярске запустит на орбиту космический спутник летом 2023 года

На ReshUCube-2 будут отработаны задачи связи

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Запуск на орбиту космического аппарата ReshuCube-2, разработанного учеными Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (СибГУ), состоится в июне 2023 года на космодроме Восточный. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель заведующего научно-практической лабораторией "Малые космические аппараты" Дмитрий Зуев.

"Университет Решетнева начал предстартовую подготовку своего второго космического спутника ReshUCube-2. Как ожидается, запуск на орбиту космического аппарата состоится уже в конце июня 2023 года с космодрома Восточный. Сейчас университет проводит заключительные работы по подготовке спутника совместно со специалистами калужской научно-исследовательской лаборатории аэрокосмической техники "Нилакт ДОСААФ", - сообщил Зуев.

По его словам, на спутнике ReshUCube-2 будут отработаны задачи связи. "Все знают об успехах [американского предпринимателя] Илона Маска с его "Старлинком" в предоставлении глобального интернета. Мы также входим в эту тематику. На борту ReshUCube-2 <…> мы хотим построить сеть низкоскоростного полноценного интернета, который включает и спутники, и наземные станции, и наземные приемные терминалы. Спутники смогут общаться друг с другом, наземная станция сможет обратиться к спутнику, который она не видит через спутник, который она видит", - сказал Зуев.

Работу над созданием ReshUCube-2 ученые вели в течение года. Специально для этого космического аппарата был разработан экспериментальный антенный и радиомодуль, который в будущем позволит организовать межспутниковый интернет.

В августе прошлого года сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" вывела на орбиту иранский спутник "Хайям", а также 16 малых космических аппаратов, в том числе ReshUCube-1, в качестве попутной нагрузки.

Космическая лаборатория по созданию спутников ReshUCube создана СибГУ в рамках программы "Дежурный по планете" Фонда содействия инновациям. В задачи лаборатории входит наблюдение за земной поверхностью, мониторинг радиационной обстановки на орбите, технологические эксперименты, изучение атмосферы и магнитосферы Земли, стойкость электронных компонентов в космическом пространстве.