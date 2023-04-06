Год проведения СВО: стоимостная оценка основных систем вооружения, поставленных западными странами ВСУ

ЦАМТО, 5 апреля. Стоимостная оценка поставленных ВС Украины основных систем вооружения приведена на основании данных, имевшихся в распоряжении ЦАМТО по состоянию на 31 марта 2023 года.

В 2022 году Украина стала крупнейшим в мире получателем основных систем обычных вооружений в рамках оказания Киеву военной помощи.

Поскольку поставки Украине осуществлялись преимущественно в рамках оказания военной помощи, речь идет именно о крупнейшем в мире получателе вооружений, а не импортере ВиВТ.

Согласно Регистру ООН в категорию основных систем обычных вооружений включены военные самолеты (всех типов), военные вертолеты (всех типов), БЛА (всех типов), различные типы бронетехники (танки, боевые бронированные машины, боевые машины пехоты, БТР, бронемашины класса MRAP, бронеавтомобили), вооружения сухопутных войск (РСЗО, буксируемые орудия, самоходные артиллерийские установки, орудия полевой артиллерии, минометы всех калибров, ПТРК/ПТУР), средства ПВО ближнего действия, малой, средней и большой дальности, ПЗРК, ЗАУ, военно-морская техника.

Именно по этим позициям, как основным системам обычных вооружений, сделан нижеприведенный расчет.

ЦАМТО поставил себе задачу "вычленить" из всего объема военной помощи поставки именно основных систем обычных вооружений, чтобы реально оценить как стоимостные, так и количественные параметры поставленного странами-донорами вооружения, которое противостоит ВС России на украинском ТВД с начала проведения специальной военной операции.

Исходя из принятой методики, в подсчет не включены три крупные категории военной помощи.

Прежде всего, это стрелковое оружие (оно не входит в перечень основных вооружений согласно классификации Регистра ООН) и патроны к нему.

Второй пакет, не включенный в расчет, это ракеты и боеприпасы всех типов. Поставки по этой номенклатуре крайне сложно подсчитать: объемы поставок можно оценить только по косвенным параметрам.

Третий сегмент включает все прочее оборудование. Этот различные вспомогательные системы вооружения (в том числе двойного назначения), обогреватели, генераторы, обмундирование, экипировка, палатки, медицинское оборудование и т.д. При этом следует отметить, что по ряду небольших стран поставки вспомогательного оборудования составляют более 80 проц. от общего объема военной помощи.

Надо понимать, что заявленная стоимость военной помощи в том или ином пакете – это не одномоментная поставка техники. Зачастую некоторые образцы военной техники поставляются уже после объявления нескольких следующих пакетов. А поставки из более поздних объявленных пакетов осуществляются раньше, чем из предыдущих пакетов. То есть это сложный во временном отношении процесс. Более того, заявленные стоимостные объемы помощи по итогам 2022 года касаются не только поставок в 2022 году, но также в 2023, 2024 гг. и далее (в расчет взяты обязательства по поставкам вплоть до 2030 года). Эта пролонгация в части поставок обещанных вооружений особенно характерна для таких стран как США и Великобритания.

С полным основанием можно утверждать, что поставки бывших в употреблении устаревших вооружений Украине превратились в масштабную программу по перевооружению, прежде всего, младоевропейских стран. В меньшей степени это касается других западноевропейских стран. США также организовали масштабную поставку ВСУ подержанной техники и уже заключили многомиллиардные контракты с американским ОПК на их замену более совершенным вооружением.

Сложность в подсчетах объясняется тем, что стоимость тех или иных поставок в рамках того или иного пакета военной помощи никогда не детализируется по стоимости конкретных видов военной техники (за исключением коммерческих контрактов). Это приводит к неоднозначности в подсчете реальной военной помощи Украине стран-доноров.

При детализации передаваемой военной помощи стало очевидным, что многие страны дают завышенные стоимостные оценки переданной военной техники. Прежде всего, это касается Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, то есть тех, кто больше всего "кричит" об оказанной военной помощи, старясь подчеркнуть свою значимость и заслужить признание со стороны США как "хозяина" и главного распорядителя военной помощи ВС Украины.

Большая часть поставляемых на Украину основных систем вооружений – это вооружения из наличия ВС соответствующих стран, то есть бывшее в эксплуатации вооружение, которое изымается со складов Минобороны, либо берется непосредственно из войсковых частей.

Для объективной оценки военной помощи подсчет стоимостных пакетов в части основных систем вооружений из состава ВС должен проводиться по их остаточной стоимости.

Остаточная стоимость тех или иных систем вооружения определяется исходя из их первоначальной стоимости, уменьшенной на суммы накопленной амортизации и обесценения, с учетом последующих капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этих систем вооружений.

Как показал анализ ЦАМТО, остаточную стоимость основных систем вооружения многие страны необоснованно повышают (иногда в разы). Это делается для того, что затем получить значительно большие компенсации от ЕС, а также США за поставленное ВС Украины устаревшее вооружение и в рамках этой коррупционной схемы получить для себя дополнительные средства для закупки современного вооружения. То есть можно утверждать, что якобы в едином Евросоюзе в части поставок вооружений Украине каждая страна исходит из своих собственных интересов и "тянет одеяло" на себя. Этим, прежде всего, отличаются младоевропейцы, которые за счет общих сформированных фондов ЕС на компенсацию поставленной Украине техники стараются "отщипнуть" для себя дополнительные средства (то есть малые страны пытаются извлечь выгоду за счет грандов Евросоюза).

Можно резюмировать так: кто больше всех кричит о компенсации, тот больше и "наваривает", фактически обворовывая своих союзников по НАТО и ЕС. Громче всех о получении компенсаций от ЕС заявляют такие страны как Эстония, Латвия, Литва, Польша и ряд других младоевропейцев.

Очевидно, что главный хозяин в лице США смотрит на это "сквозь пальцы", поскольку в любом варианте именно США будут главным бенефициаром в части заключения новых контрактов на поставку более современных вооружений этим странам.

Дополнительную выгоду младоевропейцы получают также за счет Германии, которая реализует схему кругового обмена поставленной ВСУ старой бронетехники странами-донорами на более современные образцы. Такую схему Германия реализует с Чехией, Словакией, Грецией и рядом других стран.

Версию ЦАМТО о "нечистоплотности" младоевропейцев в том, что касается реальной стоимости предоставленной ВС Украины военной помощи, подтверждает и статья, опубликованная 28 марта текущего года изданием Politico (которое никак нельзя заподозрить в ангажированности по данной теме).

Со ссылкой на дипломатические источники в ЕС издание сообщило, что "Эстония отправляет "старье" на Украину и покупает для себя совершенно новое вооружение за счет финансовых средств ЕС".

Другой дипломат из ЕС добавил, что эстонцы отправляют старое вооружение, которое больше не производится, а затем требуют возмещения на основе цен на современные аналоги.

Как отмечает издание, Эстония получает компенсацию за помощь Украине через внебюджетный Европейский фонд мира. По данным издания, из секретных данных департамента иностранных дел и обороны ЕС следует, что как минимум шесть стран рассчитали требования о возмещении расходов на основе закупочной цены новых систем, а не реальной остаточной стоимости того, что они отправили. В этот перечень, по данным издания, входят Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Франция и Швеция (к ним, безусловно, надо обязательно добавить Польшу – прим. ЦАМТО).

Примечательно, что только Эстония, причем мгновенно, выступила с категорическим опровержением (на воре и шапка горит). Все остальные упомянутые страны разумно промолчали.

Для справки: внебюджетный Европейский фонд мира (EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы "повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность". Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 млрд. евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.

Следует отметить, что "прибавкой" к остаточной стоимости грешат и сами США. Помощь, которую выделяет в рамках тех или иных пакетов военной помощи администрация Джо Байдена базируется на тех данных, которые представляет Минобороны (по стоимости передаваемой из наличия техники), а американскому военному ведомству свойственно зарабатывать на всем, в том числе и на предоставлении завышенных данных по остаточной стоимости предаваемой ВСУ техники.

Несколько стран являются исключением из этого правила, к примеру, Германия и ряд других. Это видно по подсчетам ЦАМТО. К примеру, пересчитанные по среднемировым ценам поставки военной техники Германии в 2022 году превысили заявленную сумму военной помощи. Это говорит о том, что со свойственной немцам педантичностью остаточная стоимость техники была посчитана четко и в итоге оказалась даже ниже среднемирового показателя.

По расчетам ЦАМТО, исходя из реальной остаточной стоимости, стоимостной объем поставок основных систем вооружения в общем балансе военной помощи, заявленной по итогам 2022 года, составил 14,415 млрд. долл. (32,64% от всего объема официально заявленной военной помощи всех стран-доноров Украины по итогам 2022 года в сумме 44,130 млрд. долл.). Причем, как уже было сказано выше, многие пакеты военной помощи пролонгированы на годы вперед. Из заявленного в 2022 году объема военной помощи стоимостной объем поставок основных систем вооружения, пролонгированный на 2023 год, составляет 6,252 млрд. долл. (14,17%), на 2024 год и далее – 5,843 млрд. долл. (13,24%). В целом стоимостной объем поставок основных систем вооружения (в 2022, 2023, 2024 гг. и далее) в общем балансе заявленной военной помощи по итогам 2022 года составляет 26,510 млрд. долл. (60%).

Здесь следует отметить, что несколько стран аккумулировали больший стоимостной объем поставок основных систем вооружений на период 2022-2030 гг. по сравнению с заявленной военной помощью по состоянию на конец 2022 года. Это связано как с занижением остаточной стоимости вооружений (относительно среднемировой), так и с программами военной помощи, объявленными уже в первом квартале 2023 года и не взятыми в расчет по состоянию на конец 2022 года. Суммарно этот объем поставок составляет 4,75 млрд. долл.

Для объективности оценки этот объем следует добавить к стоимости военной помощи по итогам 2022 года. Тогда взятый в расчет объем военной помощи составит 44,130 + 4,750 = 48,88 млрд. долл.

Исходя из этой суммы доля стоимостного объема поставок основных систем вооружения (в 2022, 2023, 2024 гг. и далее) в общем балансе заявленной военной помощи по итогам 2022 года будет несколько ниже и составит 54,2%.

Стоимостной объем, образовавшийся из-за завышенной остаточной стоимости на поставку в 2022 году основных систем вооружения, ЦАМТО, на основе проведенного анализа, оценивает в сумму около 1,4 млрд. долл. (2,86% от общего объема заявленной военной помощи по итогам 2022 года). С учетом этой "надбавки", официально заявленный стоимостной объем поставок основных систем вооружений в 2022 году составит 14,415+ 1,4=15,815 млрд. долл. То есть в категории основные системы вооружения (с поставкой в 2022 году) образовавшаяся из-за завышенной остаточной стоимости прибавка составляет 8,85%.

На остальные три сегмента военной помощи, о которых было сказано выше (стрелковое оружие и патроны к нему, ракеты и боеприпасы всех типов, все прочее оборудование), в общем балансе заявленной военной помощи по итогам 2022 года приходится около 21 млрд. долл. (около 43%). Причем в отличие от пролонгированных поставок по годам ряда основных систем вооружений, все это оборудование с большой долей вероятности было поставлено в 2022 году.

Более подробный материал с таблицами опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №4, 2023 г.