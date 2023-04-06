Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"

В холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" отметили, что "Ареной-М" интересуются за рубежом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Танки типа Т-90 и Т-80 получат в будущем комплекс активной защиты "Арена-М". Об этом сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"В дальнейшем планируется установить "Арену-М" на танки типа Т-90 и Т-80", - отметили в холдинге. Там уточнили, что другая бронетехника тоже может быть оснащена данным комплексом. "Для этого нужно провести доработки, учитывающие особенности объекта бронетехники", - подчеркнули в "Высокоточных комплексах".

При этом в компании отметили, что "Ареной-М" интересуются в том числе за рубежом. Однако главной задачей холдинга является удовлетворение потребностей армии России и организация серийного производства "Арены".

Комплекс активной защиты "Арена-М" разработки Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) представляет собой установленную на боевой машине систему, которая предназначена для защиты от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет. В комплекс входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, обладающие высоким быстродействием и размещенные по периметру башни танка в специальных установочных шахтах.