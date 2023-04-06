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ТАСС

Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" отметили, что "Ареной-М" интересуются за рубежом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Танки типа Т-90 и Т-80 получат в будущем комплекс активной защиты "Арена-М". Об этом сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"В дальнейшем планируется установить "Арену-М" на танки типа Т-90 и Т-80", - отметили в холдинге. Там уточнили, что другая бронетехника тоже может быть оснащена данным комплексом. "Для этого нужно провести доработки, учитывающие особенности объекта бронетехники", - подчеркнули в "Высокоточных комплексах".

При этом в компании отметили, что "Ареной-М" интересуются в том числе за рубежом. Однако главной задачей холдинга является удовлетворение потребностей армии России и организация серийного производства "Арены".

Комплекс активной защиты "Арена-М" разработки Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) представляет собой установленную на боевой машине систему, которая предназначена для защиты от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет. В комплекс входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, обладающие высоким быстродействием и размещенные по периметру башни танка в специальных установочных шахтах. 

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
КБМ
Ростех
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3 комментария
№1
06.04.2023 08:38
Вот война закончится тогда и установят. Россия как-никак...
0
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№2
06.04.2023 09:01
Это, как обещать это не значит жениться. Как, говорил один полковник в позапрошлом веке это дистанция огромного размера. Серьёзно, "Арена-М" разработана и кочует по выставкам уже очень долго, а в серии  есть и устанавливают  КАЗ только в Израиле. Правда серия первых в мире КАЗ была разработана и установлена в СССР на Т-55. Но потом катастройка и проч. "достижения"  демократизаторов похоронили мечту о серии на  долгие времена.
0
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№3
06.04.2023 11:04
По-моему это было понятно ещё в марте 2022, когда кучу техники пожгли на марше, что КАЗ нужен ещё вчера.
Но всякие недоумки "а как же пехота рядом с техникой во время БД, которую может посечь осколками от сработавшего КАЗ" будут продолжать писать, что КАЗ не нужен. Да и то, что спустя год СВО пишут, что КАЗ "в будущем" только появится на технике - предельно понятно показывает общее состояние дел.
Ни КАЗ, ни Гермесов, ни БПЛА или хотя бы аэростатов/дирижаблей оптической разведки - ни-че-го.
0
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