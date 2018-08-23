Конструкции вне конкуренции

АО "НПО "Высокоточные комплексы" представит на Международном форуме "Армия-2018" новейший зенитный ракетный комплекс "Сосна", другие перспективные ВВСТ

Международный научно-технический форум "Армия-2018", проходящий 21–26 августа в Кубинке, не просто смотр новинок. Каждое предприятие ОПК России считает за честь представить на нем свою продукцию еще и потому, что выставочные площадки посещают руководство Министерства обороны, иностранные представители. От их оценки зависят гособоронзаказ, ые контракты. Среди постоянных участников форума – широко известный в России и за рубежом холдинг "НПО "Высокоточные комплексы".

В прошлом году на форуме подписаны 23 государственных контракта и три дополнительных соглашения с 17 предприятиями ОПК на сумму более 170 миллиардов рублей. Впервые в интересах Сухопутных войск была закуплена БМП-3 с боевым дистанционно-управляемым модулем "Эпоха", разработанным Тульским конструкторским бюро приборостроения, входящим в холдинг "Высокоточные комплексы".

Форум рекордов

Научно-деловая программа (НДП) форума в этом году обещает превзойти предыдущие по количеству мероприятий, статусу участников и территориальному размаху. За время заявочной кампании в адрес Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО РФ) поступило свыше 200 предложений от федеральных министерств и ведомств, ведущих предприятий ОПК, научно-исследовательских и образовательных организаций. Ожидается, что число участников НДП превысит девять тысяч человек.

“ Винтовки настолько хороши, что иностранным заказчикам не поставляются ”

На площадке АО "НПО "Высокоточные комплексы" специалисты и представители СМИ имеют возможность встретиться с генеральным директором Александром Денисовым, его первым заместителем Ярославом Карповым, другими руководителями компании. К участию приглашаются представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных корпораций, Фонда перспективных исследований, Российской академии наук, учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских институтов.

В 2018 году организаторы НДП ставят перед собой несколько целей:

определить направления развития военной науки, техники и технологий, приоритетные для разработки перспективных и модернизации существующих ВВСТ на период до 2030 года;

выработать предложения по эффективному взаимодействию предприятий и организаций ОПК, НИО и органов военного управления в интересах создания перспективных ВВСТ;

обусловить внедрение инновационных разработок, технологий и материалов в существующие и перспективные образцы ВВСТ.

Все это, безусловно, напрямую затрагивает холдинг "Высокоточные комплексы" и входящие в его состав предприятия.

Миссия выполнима

Напомним, что АО "НПО "Высокоточные комплексы" образовано в 2009 году. Это интегрированная структура, объединяющая оборонные предприятия, специализирующиеся на разработке и производстве высокоточного вооружения:



оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой дальности для Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота;

противотанковые ракетные комплексы и комплексы штурмового вооружения;

комплексы управляемого артиллерийского вооружения;

комплексы вооружения бронетанковой техники, боевые отделения легкобронированной техники;

стрелковое вооружение и средства ближнего боя.

Как видим, цели амбициозные. Важнейшая – создание эффективных комплексов высокоточного оружия, превосходящих лучшие мировые образцы, на основе инноваций и технологической модернизации предприятий. А в том, что модернизация идет полным ходом, убеждался не раз, побывав за последние два года на нескольких предприятиях холдинга.

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Любая интегрированная структура сильна прежде всего развитой кооперацией и дочерними предприятиями. В "оружейной палате" "Высокоточных комплексов" – свои сокровища: АО "КБП", АО "НПК "КБМ", АО "КЭМЗ", АО "ЦКБА", АО "Тулаточмаш", ЦКИБ СОО, ПАО "ТОЗ", АО "Щегловский вал".

"Военно-промышленный курьер" рассказывал, как работают и развиваются эти предприятия. Но о таком положительном опыте не грех и напомнить. Возьмем для примера Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО "ЦКБА"). Генеральный директор Виктор Сигитов на предприятии более 30 лет. Начинал с низов. В лихие годы именно ему пришлось взять на себя груз ответственности за трудовой коллектив. Параллельно с тренажерной тематикой здесь приняли решение развивать новое направление – проектирование аппаратуры радиоэлектронных, радиотехнических, телевизионных систем управления, микроэлектроники. Главным итогом деятельности предприятия в тот период стало создание радиолокационной системы управления для всепогодного многоцелевого противотанкового комплекса "Хризантема-С".

Предприятие не просто выжило, оно приумножило научно-технический потенциал, создало унифицированные компьютерные тренажеры для современных комплексов высокоточного оружия. Это позволило с 1998 по 2006 год поставить в ВС РФ 17 унифицированных тренажеров на базе современных компьютерных технологий, в частности, для операторов ПТРК "Метис-М1", "Конкурс", "Корнет" и других. С 2004-го началась разработка систем вооружения для ЗРПК "Панцирь-С1", в том числе аппаратуры передачи команд на ракету и ее ввода в оптическую систему сопровождения целей, изготовление передающих и приемных устройств, моноимпульсного облучателя антенной решетки… Это позволило запустить серийное производство блоков МРЛС для поставок инозаказчикам и в Российскую армию. Зарубежные контракты включали классные и мобильные тренажеры для подготовки расчетов ЗРПК "Панцирь-С1", комплексов управляемого вооружения "Краснополь" и "Бережок". Был создан радиолокационный модуль (РЛМ) станции обнаружения целей для ЗРПК "Панцирь-С1".

Сегодня здесь производятся тренажеры для экипажей БМПТ, БМП-2, БМП-3, БМД-2, БМД-3, БМД-4, Т-72, Т-80, Т-90, артиллерийских систем Д-20, Д-30, Д-44, 2С3, а также для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, иных систем вооружения. Причем не примитивные образцы, какие доводилось видеть в советские времена, а высокопроизводительные компьютерные комплексы с обратной связью, хорошей картинкой и инфографикой на дисплеях.

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Шел по цехам и видел, с каким энтузиазмом работают люди. Царство микроэлектроники, новейшие станки, лазерная резка металла. "Мы поставили тренажеры не менее чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья", – рассказал мне тогда Виктор Сигитов. Среди последних разработок АО "ЦКБА" – радиолокационный модуль с активной фазированной антенной решеткой станции обнаружения целей для "Панциря". Новая АФАР позволит, в частности, в два раза увеличить дальность обнаружения цели морским ЗРПК "Панцирь-СМ". Станция обнаруживает малоразмерные цели на расстоянии до 70 километров, а самолеты – до 100 километров. Дальность обстрела увеличена до 40 километров. Изделие сложное, достаточно сказать, что одних фазовращателей в нем около 40 тысяч.

Система опознавания позволяет засекать воздушные и наземные цели на расстоянии 15 километров. Можно назвать и беззондовый метеокомплекс, выполненный по заказу ракетных войск и артиллерии.

В Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО – филиал АО "Конструкторское бюро приборостроения") тоже остро чувствуют пульс времени и вызовы эпохи. Здесь создан уникальный двухсредный специальный автомат (АДС).

Здесь же производят оригинальные пистолет-пулемет ПП-2000 и ГШ-18 – самый легкий в мире. Мне как офицеру запаса он особенно понравился. Его очень удобно держать в руке, стало быть, и прицеливаться. Масса пистолета – всего 490 граммов. Магазин вмещает 18 патронов, в том числе специальный бронебойный 7Н31, который на дистанции десять метров пробивает стальной лист толщиной восемь миллиметров. Кстати, название ему дали первые буквы фамилий разработчиков Василия Грязева и Аркадия Шипунова.

Специальный револьвер ОЦ-38, как и двухсредный АДС, некоторые другие новинки вообще не имеют аналогов в мире. В целом же сегодня в производстве находится около 40 перспективных разработок: средства поражения, боевое оружие, изделия гражданской номенклатуры.

Здесь же производят спортивную винтовку МЦ 116Р, которая стала лучшей на серьезных международных соревнованиях в стрельбе на 800, 900, 1000 ярдов. Она пользуется большим спросом. Как сказал руководитель предприятия Алексей Сорокин, в течение нескольких лет ЦКИБ СОО выйдет на производство 8–15 тысяч единиц гражданской продукции в год. В соответствии с требованиями руководства страны этому сегменту в холдинге уделяется все большее внимание. Скажем, Ковровский электромеханический завод осуществляет производство гидравлических устройств, печатных плат, роботехнических комплексов, токарно-фрезерных обрабатывающих центров, которые пользуются повышенным спросом.

"Джавелины" в роли догоняющих

Масштабная модернизация идет на Тульском оружейном заводе – старейшем предприятии России. Здесь строятся новые корпуса, реконструируется стрелковый комплекс, совершенствуется IТ-инфраструктура, заработал современный отказоустойчивый центр обработки данных. Введен в эксплуатацию первый корпус механосборочного производства, где созданы современные рабочие места. За счет предприятия готовятся кадры в ТулГУ и МГТУ "Станкин". Будучи в Туле, стал свидетелем торжественного открытия физико-математической школы имени выдающегося оружейника Аркадия Шипунова.

Основная продукция предприятия – высокоточные противотанковые ракеты с тандемной боевой частью 9М113М, предназначенные для поражения бронетехники, оснащенной динамической защитой; малогабаритные 9-мм автоматы, имеющие размеры пистолета-пулемета, но по эффективности стрельбы значительно превосходящие его – пробивают небронированную технику на расстоянии до 200 метров; специальные автоматы АС и снайперские винтовки ВСС с прицельной дальностью 400 метров, предназначенные для ведения бесшумной беспламенной стрельбы.

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"98 процентов выручки дают наши противотанковые управляемые ракеты "Конкурс" и другие, – отмечает генеральный директор ПАО "ТОЗ" Илья Курилов. – Для этой ракеты фактически нет недостижимых целей, есть лишь ограничения, связанные с той конструкцией, которая закладывалась ранее: по дальности стрельбы и могуществу".

В соответствии с действующим и перспективными контрактами с АО "КБП" в 2016 году изготовлены первые серийные партии узлов и деталей изделия 9М133М-2 "Корнет-М". "Проводятся мероприятия по освоению и подготовке его модификаций с дальностью пять и десять километров. Продукция реализуется как госзаказчику, так и по линии ВТС", – подчеркивает Курилов.

Два новых изделия поставлены на производство в 2015 году (оптические снайперские винтовки "Вал" и "Винторез"). Пользуются высоким спросом, но еще большим интересом. Винтовки настолько хороши (сам стрелял, подтверждаю), что инозаказчикам не поставляются.

За последнее время Тульский оружейный завод закупил более 100 современных станков с ЧПУ, на которых производится продукция. Неудивительно, что за последние пять-шесть лет выручка выросла в 11 раз и составляет около десяти миллиардов рублей. ТОЗ входит в десятку лучших предприятий страны, многие разработанные здесь образцы оружия не имеют аналогов.

Но, пожалуй, больше всего меня поразило производство дочернего предприятия ОАО "КБП" – АО "Щегловский вал". Не только потому, что оно одно из самых современных и компьютеризированных. Несколько лет назад мне уже довелось здесь побывать, когда был жив руководитель и легендарный конструктор, разработчик автоматического стрелкового вооружения авиационного, морского и наземного базирования, Герой Социалистического Труда, академик РАН Аркадий Георгиевич Шипунов. Я увидел, сколько души и любви он вкладывает в свое детище, с каким почтением с ним говорил вице-премьер правительства России.

АО "Щегловский вал", руководимое генеральным директором Владимиром Поповым, оснащено современным высокоточным оборудованием, укомплектовано высококвалифицированными кадрами. Это новая современная производственная площадка КБП, где осуществляются работы по серийному выпуску тяжелой военной техники, в первую очередь таких изделий, как ЗРПК "Панцирь-С1" (с 2006 года), БМП-2М "Бережок", боевое отделение для БМД "Бахча-У".

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Модули "Бахча", "Бережок", "Берег" позволили повысить боевую эффективность до уровня лучших мировых образцов и даже превзойти их. Основу модулей составляют унифицированная автоматизированная система управления огнем, а также семейство противотанковых ракет "Корнет" и "Аркан", 30-мм автоматические пушки 2А42 и 2А72, 100-мм орудийно-пусковая установка 2A70 с боекомплектом управляемых ракет "Аркан" и неуправляемых выстрелов "Вишня", 30-м автоматический гранатомет с боекомплектом гранат ГПД-30. Все это поставляется или будет поставляться в Российскую армию, подтвердил главный конструктор предприятия Олег Ситников.

Боевые возможности ЗРПК "Панцирь-С1" позволяют вести эффективную борьбу с любыми типами средств воздушного нападения, в том числе с авиационным высокоточным оружием, в различной природно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Он одинаково успешно работает как на Ближнем Востоке при температуре до плюс 50 градусов, так и в Арктике. Все процессы боевой работы автоматизированы, а экипажу остаются только задачи наблюдения и контроля. Вычислительные средства боевой машины сами выбирают наиболее опасные цели для обстрела и автоматически определяют применение ракетного либо пушечного вооружения. Каждая машина ведет обстрел до четырех целей одновременно и может работать как автономно, так и в составе батареи, в том числе на ходу. На боевых позициях она полностью интегрируется с такими системами, как ЗРС С-300, С-400, все протоколы обмена реализованы.

"Сегодня это самая современная площадка по серийной сборке ВТО, а тот вклад, который вносит "Щегловский вал" в оснащение Вооруженных Сил России, трудно переоценить, – подчеркивает генеральный директор АО "НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов. – В стране не найдется других предприятий, которые бы столько раз посещали президент страны, председатель правительства, министр обороны, начальник Генерального штаба". К сказанному добавлю: все это свидетельство того научно-технологичного прорыва, о необходимости которого говорит Владимир Путин.

Интрига сохраняется

Что нового покажут предприятия АО "НПО "Высокоточные комплексы" на форуме "Армия-2018"? Признаемся, здесь до сих пор сохраняется некоторая интрига в самом хорошем смысле слова, что, думается, оправданно. Но "Военно-промышленному курьеру" все же позволили приоткрыть завесу секретности.

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Поясним, что в павильоне демонстрационного центра ГК "Ростех" на территории парка "Патриот" действует постоянная экспозиция, где уже представлена продукция военного назначения. В виде масштабных моделей и габаритно-весовых макетов: ЗРПК "Панцирь-С1", "Панцирь-МЕ", зенитная управляемая ракета 57Э6-Е, ПТРК "Корнет Э/ЭМ", "Метис", "Конкурс", боевое отделение "Бахча", комплекс управляемого вооружения с СУО и ПТРК "Корнет-ЭМ" для оснащения бронетанковой техники, ПЗРК 9КЗЗЗ "Верба", ОТРК "Искандер-Э", ЗРАК "Пальма", ЗРК "Сосна", АК-630, а также образцы гранатометов и огнеметов, снарядов управляемой артиллерии и др.

На открытой площадке форума будет организован статический показ натурных образцов: ЗРПК "Панцирь-С1" и "Панцирь-МЕ", ПТРК "Корнет-Э/ЭМ" на шасси повышенной проходимости "Тигр", ЗРК "Сосна", боевой машины отделения ПЗРК (БМО) 9А332 и машины разведки и управления командира взвода ПЗРК (МРУК) 9С937 зенитного комплекса "Гибка-С" разработки АО "НПК "КБМ", а также техники специального и двойного назначения.

Что еще? 22 августа запланировано проведение презентации для иностранных и отечественных специалистов новейшего зенитного ракетного комплекса "Сосна" разработки АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана". Будут представлены натурный образец комплекса и масштабный макет на шасси БТР-82А.

На площадке кластера ВПК планируется к показу новый боевой модуль "Эпоха" разработки Тульского АО "КБП", предназначенный для вооружения перспективных ББМ на базе новейших универсальных платформ.

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На полигоне "Алабино", где проходит демонстрационная программа форума, покажут боевые возможности ПТРК "Корнет-Э/ЭМ", установленного на автомобиле повышенной проходимости "Тигр", и этого же комплекса с СУО для оснащения бронетанковой техники, а также модернизированной 23-мм спаренной установки ЗУ-23М-01 на шасси "Урал-4320-0011-31".

И наконец, на общевойсковом стрельбище полигона "Алабино" можно оценить ТТХ перспективных образцов стрелкового и гранатометного оружия разработки ЦКИБ СОО и ПАО "ТОЗ". На 21–23 августа запланированы ночные стрельбы. А 23-го – пресс-тур для представителей, специализированных СМИ и презентация нового карабина КО ВСС разработки ПАО "ТОЗ".

Судя по всему, на форуме "Армия-2018" АО "НПО "Высокоточные комплексы" вновь окажется в центре внимания специалистов и общественности. А это говорит о том, что руководство холдинга смотрит далеко за горизонт. Так, впрочем, и должны работать сегодня наши предприятия ОПК.

Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 32 (745) за 21 августа 2018 года