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ТАСС

МГУ планирует запустить на орбиту к 2025 году порядка 20 малых космических аппаратов

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MGU
Главное здание МГУ. Фото с официального сайта МГУ.

Как сообщил декан факультета космических исследований МГУ Василий Сазонов, сейчас на орбите находятся семь аппаратов университета

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Около 20 малых космических аппаратов планирует отправить на орбиту Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова к 2025 году. Об этом сообщил во вторник декан факультета космических исследований МГУ Василий Сазонов.

"Мы реализуем несколько космических проектов. Один из них - развертывание сети малых космических аппаратов формата кубсат, может быть, чуть побольше. Порядка 20 аппаратов хотим развернуть к 2025 году", - сказал Сазонов в рамках "Научного кафе", которое проводит Фонд Андрея Мельниченко.

По словам декана, сейчас на орбите находятся семь аппаратов университета, в этом году планируется выведение еще трех попутной нагрузкой. Также в РФ будет размещено пять станций приема. Еще ряд может быть размещен в других странах. "Провели совещание с Ираном, (университет Тегерана), предложили им развернуть станцию приема и запустить свой спутник", - отметил он, добавив, что станции можно было бы разместить в Белоруссии, Бразилии, Индии. 

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Страны
Белоруссия
Бразилия
Индия
Иран
Россия
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