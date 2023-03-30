Песков заявил, что Россия не вправе давать советы Си Цзиньпину по встрече с Зеленским

По словам пресс-секретаря президента, Россия высоко ценит позицию Китая по Украине

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия высоко ценит позицию Китая по Украине и не считает себя вправе советовать председателю КНР Си Цзиньпину проводить какие-либо контакты, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем взвешенную позицию Китайской Народной Республики, мы ее высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов", - сказал представитель Кремля, говоря о возможности контакта Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы не вправе здесь выступать с какими-то советами", - подчеркнул Песков.

Зеленский в опубликованном в среду интервью агентству Associated Press выразил готовность принять в стране Си Цзиньпина. По информации агентства, он уже отправил приглашение. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в среду заявила, что Китай поддерживает контакты со всеми сторонами кризиса на Украине, что касается информации о приглашении председателя КНР Си Цзиньпина посетить Украину, у МИД КНР нет информации, которую он мог бы предоставить.

24 марта Мао Нин говорила, что Пекин "пока не может предоставить какой-либо информации" относительно возможного телефонного разговора Си Цзиньпина с Зеленским. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что разговор лидеров двух стран планируется, но в его организации имеются определенные сложности. Украинская сторона утверждает, что такая ситуация сложилась из-за позиции Китая.

20-22 марта Си Цзиньпин нанес государственный визит в Москву, где в том числе обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным китайский план мирного урегулирования на Украине. По итогам встреч российский лидер заявил, что многие из положений этого плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.