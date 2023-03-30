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Военное обозрение

В Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2A4 для возможной перепродажи Германии

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Источник изображения: topwar.ru

Германия может получить от Швейцарии некоторое количество списанных танков Leopard 2, в Берне приняли решение вывести из эксплуатации 25 ОБТ Pz-87 (лицензионный Leopard 2A4). Об этом сообщили власти страны.

Парламент Швейцарии сделал первый шаг в ситуации, которая может в дальнейшем привести к продаже Германии некоторого количества танков Leopard 2. Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрила вывод из эксплуатации 25 танков. Решение о перепродаже будет приниматься отдельно и гарантировать, что оно будет принято, пока никто не может.

Предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 87 было одобрено 17 голосами против 7 при одном воздержавшемся. Это должно создать основу для перепродажи машин, которые больше не нужны Швейцарии, производителю в Германии

- говорится на сайте Парламента.

В начале марта этого года Министерство обороны Германии направило Швейцарии письмо, в котором просило продать списанные и находящиеся на хранении танки Leopard 2A4, произведенные на швейцарских заводах по лицензии. На сегодняшний день у швейцарцев имеется 96 танков, фактически выведенных из эксплуатации, но по бумагам еще числящихся в составе армии.

Немцы хотели выкупить их все, после чего концерн Rheinmetall восстановил бы их и они поступили на вооружение Бундесвера, тем самым закрыв бреши, возникшие после поставки танков Украине. При этом в Берлине клялись, что швейцарские танки никоим образом Киеву передаваться не будут.

Решение о возможной перепродаже должен принимать парламент Швейцарии, процедура это не простая, но в Берлине надеются, что какое-то количество танков они все же получат. Правда, на эти танки также претендует и Чехия, чехи тоже запросили перепродажу швейцарских Leopard 2A4.

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Страны
Германия
Украина
Чехия
Швейцария
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
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