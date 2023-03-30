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Военное обозрение

В Турции впервые осуществили пуск управляемой ракеты с борта морского дрона

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Источник изображения: topwar.ru

В Турции впервые проведены учения с морским беспилотником, вооружённым управляемой крылатой ракетой.

Морской дрон MARLIN вышел в заданный район акватории, занял позицию для ракетного пуска, после чего пуск ракеты был осуществлён по заданной цели.

Источник изображения: topwar.ru

Информация подтверждается Департаментом оборонной промышленности Турции. Напомним, что этот департамент и его руководитель Исмаил Демир находятся под американскими санкциями за военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией.

Исмаил Демир в соцсети прокомментировал испытательный пуск крылатой ракеты с борта морского беспилотника:

Мы развиваем новые возможности у наших морских беспилотников. Впервые провели стрельбы твердотопливной крылатой ракетой KUZGUN с борта дрона MARLIN. Это управляемые боеприпасы, которые ранее с дронов мы не запускали.

Источник изображения: topwar.ru

Ракета закреплялась на специальном металлическом держателе в кормовой части морского дрона.

Источник изображения: topwar.ru

Причём на кадрах можно видеть монтаж из нескольких фрагментов с дроном, в том числе и вариант без демонстрации ракеты на борту.

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Россия
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Турция
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БПЛА
Военные учения
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