В Турции впервые осуществили пуск управляемой ракеты с борта морского дрона

Источник изображения: topwar.ru
В Турции впервые проведены учения с морским беспилотником, вооружённым управляемой крылатой ракетой.
Морской дрон MARLIN вышел в заданный район акватории, занял позицию для ракетного пуска, после чего пуск ракеты был осуществлён по заданной цели.
Источник изображения: topwar.ru
Информация подтверждается Департаментом оборонной промышленности Турции. Напомним, что этот департамент и его руководитель Исмаил Демир находятся под американскими санкциями за военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией.
Исмаил Демир в соцсети прокомментировал испытательный пуск крылатой ракеты с борта морского беспилотника:
Источник изображения: topwar.ru
Ракета закреплялась на специальном металлическом держателе в кормовой части морского дрона.
Источник изображения: topwar.ru
Причём на кадрах можно видеть монтаж из нескольких фрагментов с дроном, в том числе и вариант без демонстрации ракеты на борту.