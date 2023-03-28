Названы сроки закладки пятого и шестого серийный атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика»

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Определены сроки закладки пятого и шестого серийных атомных универсальных ледоколов проекта 22220 "Арктика", контракт на строительство которых в феврале этого года получил "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал замглавы дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко.

Пятый и шестой серийные атомные ледоколы типа "Арктика" будут заложены в мае 2024 и октябре 2025 года соответственно. Строительство будет вести "Балтийский завод", строящий всю серию атомоходов проекта 22220. Средства на строительство новых судов будут выделены по смешанной схеме, где одна часть будет выделена из бюджета, а другая - из внебюджетных источников.

Планируем, что в мае 2024 года будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 года – шестой

- приводит РИА Новости слова Кулинко.

О том, что "Балтийский завод" получил новый контракт на продолжение серии атомных ледоколов типа "Арктика" ОСК сообщила в начале февраля. Резка металла для пятого серийного атомохода планируется на третий квартал этого года, ввод в эксплуатацию в декабре 2028 года. Шестой серийный ледокол передадут заказчику в декабре 2030 года. По названиям новых атомоходов пока информации нет.

На сегодняшний день "Балтийский завод" сдал в эксплуатацию три универсальных ледокола проекта 22220: головной "Арктика", который дал название всей серии, а также первый и второй серийные "Сибирь" и "Урал". В постройке находятся еще два атомохода - "Якутия" и "Чукотка" со сроками сдачи в 2024 и 2027 годах. Ледоколы проекта 22220 строятся для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути.