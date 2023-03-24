Захарова: накачка Киева вооружениями говорит о том, что мир на Украине Западу не нужен

По мнению дипломата, Запад "одержим маниакальной идеей, как они говорят, нанести России стратегическое поражение"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Дальнейшая накачка киевского режима вооружениями, в частности заявления Лондона о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном, является свидетельством агрессивных намерений Запада, которому мир на Украине не нужен. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все это является дополнительным свидетельством агрессивных намерений Запада, которому мир ни на Украине, ни в регионе, да и в мире в целом не нужен. Он одержим маниакальной идеей, как они говорят, нанести России стратегическое поражение, - указала она. - Они готовы принести в жертву для этого целую страну, народы, миллионы жизней, все готовы сделать, лишь бы вот эта болезненная идея собственной исключительности и доминирования имела сейчас практическое подтверждение через вот такую разрушительную логику и ее реализацию"

Дипломат отметила, что коллективный Запад не прекращает накачивать киевский режим вооружениями. В частности, 20 марта Пентагон заявил, что с начала проведения специальной военной операции размер американской военной помощи Украине составил более $32,5 млрд, напомнила она. Кроме того, в ЕС сообщили о выделении средств на закупку миллиона снарядов для Вооруженных сил Украины.

"Абсолютно безответственными заявлениями отметилась и замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая объявила о намерении Лондона передать киевскому режиму помимо танков Challenger 2 еще и бронебойные снаряды, снаряженные боеголовками с обедненным ураном. Эти слова были подтверждены также в эти дни на официальном уровне дополнительно в Британии. Это не оговорка оказалась. Это уже глупость, подтвержденная на официальном уровне Британии", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, это подтверждают и слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который, комментируя визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, прямо заявил о "недопустимости прекращения огня на Украине". "Напомню, фонд, через который американские сателлиты в Европе направляют деньги киевскому режиму, называется "Фонд мира". Блинкен считает, что нет возможности прекратить огонь. Совершенно непонятно, как эти вещи сочетаются в одних и тех же умах. Ответом может быть только одно: где-то да врут, при этом открыто и цинично", - указала она.

Дипломат также добавила, что этот фонд уже давно стоит переименовать в "Фонд войны" и тогда все будет логично и ничто друг другу противоречить не будет.