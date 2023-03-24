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Интерфакс-АВН

Медведев убежден, что арест президента РФ невозможен, потому что это будет объявлением войны России

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что компетенция Международного уголовного суда (МУС) для России ничтожна, и пояснил, что ситуация, предполагающая арест президента РФ по решению МУС, будет означать объявление войны Российской Федерации.

В интервью российским информагентствам он напомнил о словах министра юстиции Германии о том, что, если Путин приедет в эту страну, его арестуют.

"Вот представим себе - понятно, что эта ситуация, которая не реализуется никогда, но тем не менее представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим Германии, и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это "казус белли", что это объявление войны? Или он учился плохо? - сказал Медведев.

Он назвал МУС "неким правовым ничтожеством, который ничего существенного не сделал с момента своего создания".

Как подчеркнул Медведев, "возникает даже сугубо правовой вопрос: а на основе чего вы хотите судить иностранные государства или лидеров иностранных государств, если это государство к вам не присоединилось?".

"Поэтому его компетенция для нас не то, что сомнительна, она ничтожна, о чем и было сказано", - добавил зампред Совбеза.

Медведев добавил, что за всю историю своего существования МУС "ничем серьезным не отметился": "за всю историю они привлекли порядка 30 персон, (...) это какие-то там третьестепенные повстанцы в каких-то, как правило, небольших странах".

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Страны
Германия
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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