Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев.

Историческим событием успели окрестить журналисты встречу российского лидера Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина, состоявшуюся в период с 21 по 22 марта в Москве.

Не стоит сомневаться, что за этим мероприятием пристально наблюдали во всём мире. Особенно на Западе, где встречу политиков восприняли крайне серьезно, а где-то даже с растерянностью. За рубежом осознают, что главы России и Китая совместными усилиями продолжают «утилизацию» однополярного англосаксонского миропорядка. Впрочем, участники встречи этого и не скрывали, подписав ряд стратегических соглашений о сотрудничестве и сделав совместное заявление, в котором подчеркнули, что «РФ и КНР намерены оказывать взаимную поддержку в вопросах защиты коренных интересов друг друга, прежде всего суверенитета, территориальной целостности и безопасности». То есть, страна с площадью в одну шестую от всей суши планеты Земля и страна с населением, составляющим одну шестую от численности всех землян, договорились о стратегическом сотрудничестве.

На фоне этих глобальных, геополитических событий в Москве, в это же время в Минске состоялось мероприятие, которое, на первый взгляд, касается только Республики Беларусь. Речь идёт о совещании по вопросам деятельности органов силового блока, которое провёл 21 марта президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Выступая перед собравшимися, глава белорусского государства указал на то, что сложившаяся вокруг Беларуси угрожающая обстановка требует от всех максимальной собранности и самоотдачи. «Нам необходимо быть готовыми к любым событиям», – подчеркнул президент.

Вместе с тем, вопросы безопасности Беларуси находятся в неразрывной связи с безопасностью Союзного государства, а значит, и России. В Минске никогда не забывают о том, что Беларусь – единственный форпост объединения двух государств на западном направлении, главный и надёжный стратегический союзник России. Отсюда и соответствующий серьёзный и комплексный подход к вопросам безопасности. Так, на состоявшемся совещании с силовиками Александр Лукашенко отметил, что высочайший уровень внешних угроз вынуждает обратить самое пристальное внимание и на угрозы внутренние. «Тем более что это – звенья одной цепи», – сказал президент Беларуси. «Следовательно, вопросы противодействия внешним и внутренним угрозам должны быть сегодня на особом контроле», – подвёл итог президент.

Кстати, силовики это прекрасно осознают, о чём свидетельствуют две блестяще проведенные ими операции: первая – по задержанию в начале марта украинского агента и его помощников, совершивших попытку тракта на аэродроме Мачулищи, вторая – ликвидация 19 марта в Гродно террориста, прибывшего в Беларусь из ЕС (по поддельному российскому паспорту), который во время задержания открыл огонь и бросил гранату в группу захвата (никто не пострадал, кроме злоумышленника).

В то же время, в рамках реагирования на внешние угрозы, в белорусской армии проводятся мероприятия по повышению уровня боевой готовности объединений, соединений и воинских частей.

Так, в настоящее время в управлении Северо-западного оперативного командования под руководством командующего войсками СЗОК генерал-майора Александра Науменко проводится совместная штабная тренировка по теме «Планирование применения войск Северо-западного оперативного командования в оборонительной операции». Мероприятие направлено на совершенствование профессиональных навыков должностных лиц органов управления в планировании применения подчиненных войск по предназначению на основе анализа результатов современных вооруженных конфликтов, в первую очередь – спецоперации на территории Украины.

Также с 20 марта в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде началось бригадное тактическое учение. В ходе учения отрабатываются вопросы перемещения подразделений между населёнными пунктами, расположения на местности в лесных массивах – так же с учётом опыта спецоперации. В соответствии с планом учения подразделения бригады выполнят тактические действия, в том числе с применением БПЛА. К участию в учении привлечены и военнообязанные.

В Минской области проводятся мероприятия по проверке готовности системы управления территориальной обороны. Так, на базе Борисовского района в учебном режиме пройдут мероприятия, связанные с призывом военнообязанных, обеспечением условий для их временного размещения и проведения учебных занятий. Сформированные воинские части территориальных войск Борисовского района будут решать учебно-боевые задачи по охране объектов жизнеобеспечения населения и поддержанию военного положения совместно с органами внутренних дел. Также в одном из сельских советов будут отработаны вопросы формирования народного ополчения.

Кроме того, во внешнеполитической сфере Республика Беларусь, руководствуясь общей стратегией Союзного государства, не забывает ставить на место зарвавшихся еврочиновников. Например, в ответ на принятую Европейским парламентом резолюцию по Беларуси, которую депутаты «Синеокой» справедливо назвали «очередной» и «одиозной», Совет Республики принял соответствующее заявление и направил его «адресату».

«Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь решительно осуждает принятие Европейским парламентом очередной одиозной резолюции в отношении Беларуси и категорически отвергает все без исключения оценки ситуации в нашей стране. Считаем это не чем иным, как неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашего суверенного и независимого государства, попранием неотъемлемого права белорусского народа на самостоятельное определение своей судьбы», – говорится в заявлении.

«Одобренное Европейским парламентом решение прямо противоречит Уставу Организации Объединенных Наций и принципам международного права. Посредством давления на нашу страну на политических площадках, санкционного шантажа, информационно-психологического террора продвигается человеконенавистническая политика, граничащая с крайним национализмом», – подчеркивается в документе. «Очевидна несостоятельность и нелегитимность решений, принятых на основе откровенной лжи и грязи, которые выливают на Беларусь беглые предатели, цинично торгующие национальной безопасностью и благополучием нашей страны и народа. Любая коллаборация с этими преступниками показывает абсолютное незнание реальной жизни Беларуси и заведомо обречена на провал». <…> «Мы не нуждаемся в нравоучениях извне – мы сами знаем, как нам жить», – отмечено в заявлении.

В завершении своего послания белорусские депутаты «просветили» европарламентариев о дальнейших намерениях. «Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь подтверждает свою твердую решимость противодействовать любым попыткам посягательства на суверенитет и независимость Беларуси, вмешательству в её внутренние дела, политическому, экономическому и иному давлению на нашу страну. Никто кроме белорусского народа не вправе решать, как нам жить, как развиваться, каким законам быть на нашей родной земле», - констатируется в документе.

Владимир Вуячич