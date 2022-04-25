Скверные плоды бездумной политики

Вашингтон хочет лишить Москву ее политического и экономического статуса

Спецоперация российских ВС в Украине сегодня является главной темой активного обсуждения политиков, военных, чиновников и представителей научного сообщества в различных странах – и прежде всего в США и Европе.

Большая часть из них обвиняет во всем Россию. И делает все возможное, чтобы не только лишить ее права выступать на международной арене в качестве полноправного субъекта, но и остановить Москву в ее движении к политическим, военным и экономическим высотам.

ПРИЗЫВ К ЖЕСТКОСТИ И ЭСКАЛАЦИИ

В апреле американский политолог, директор Центра внешнеполитических исследований Эллисона при фонде «Наследие» Люк Коффи опубликовал доклад под названием «Что должны немедленно сделать США для поддержки Украины».

Прошло более месяца с момента незаконного вторжения России в Украину, указывает Коффи, но конфликт все еще весьма далек от того, чтобы хоть как-то приблизиться к своему разрешению. Действия США и их союзников по НАТО являются шагами в правильном направлении, но предстоит сделать намного больше.

Прямо сейчас Белый дом должен установить приоритет свободных и быстрых поставок вооружений ВС Украины и обеспечение их руководства данными разведки. Расширить экономические санкции против России и включить в них все ее крупные банки. Применить те же санкции, насколько это возможно, против Белоруссии и любой другой страны, оказывающей помощь России.

Разработать оптимальную стратегию взаимодействия со странами в Евразии и оказать им помощь в уменьшении зависимости от российских энергоресурсов. А также наладить долгосрочное обучение украинских военнослужащих на учебных базах в странах – членах блока НАТО.

Некоторые итоги боевых действий на Украине, утверждают западные эксперты, дают основание сделать единственный вывод, который не вызывает сомнений. Он состоит в том, что ВС России не удается достичь поставленных целей на данном этапе спецоперации. Все большей проблемой становится материально-техническое обеспечение войск. Не вполне удается и поддержание на должном уровне морального духа российских военнослужащих.

Поставляемые США украинским войскам противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Джевелин» и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Стингер», переносные крупнокалиберные ПТРК шведско-британского производства NLAW и турецкие беспилотники TB2 стали основными проблемами для российских войск. В ближайшие недели украинским ВС будут поставлены тактические барражирующие боеприпасы Switchblade и английская система ПВО Starstreak.

Во время написания доклада, указывает автор, были приостановлены наступления ВС России на Киев и Харьков. На киевском направлении украинским войскам удалось оттеснить противника почти к белорусской границе. На юге город Мариуполь остается в окружении и осаждается российскими войсками. 3 марта Россия захватила Херсон, но наступление на Николаев неоднократно отражалось. Это позволило Одессе, одной из главных целей Москвы, остаться вне досягаемости российских войск.

Встречи российских и украинских дипломатов, военных и чиновников, состоявшиеся в Турции, отмечает Коффи, не привели к прогрессу. А возможные результаты и время достижения соглашения о перемирии, считает он, пока еще сложно предсказать.

29 марта замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что Москва хотела бы «увеличить взаимное доверие, создать необходимые условия для будущих переговоров и достичь заключительной цели подписания мирного договора с Украиной». Чтобы добиться этой цели, объявил генерал, Россия планирует «радикально уменьшить боевую активность на киевском и черниговском направлениях».

Но американские чиновники утверждают: нет никаких свидетельств того, что российское командование выводит свои войска. Эффективная защита Киева не дала Москве другого выбора, кроме приостановки наступательных действий. Есть вероятность, утверждает автор доклада, что Россия отправит воинские подразделения и боевую технику в район Донбасса, чтобы укрепить обороноспособность ДНР и ЛНР и удержать захваченные территории до проведения будущих этапов мирных переговоров.

НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ США И НАТО

Приоритетом политики США, по мнению Коффи, должно стать обеспечение гарантий, что Россия заплатит высокую цену за «вторжение в Украину». Сегодня, когда украинская армия добилась некоторых успехов в противостоянии российским войскам, полагает Коффи, необходимо удвоить усилия по ее поддержке. Чтобы решить эту задачу, США должны провести следующие мероприятия:

1. Обеспечение гарантированных, безвозмездных и неограниченных поставок оружия, боеприпасов и других предметов снабжения украинским войскам, а также создание непрерывного потока разведывательных данных. Потребность ВС Украины в оружии и боеприпасах будет расти. США должны приложить все необходимые усилия для создания гибкой и надежной системы поставок, а также обеспечить войска разведывательной аппаратурой.

2. Провести работу с украинским правительством, чтобы американские специалисты получили доступ к захваченному российскому оборудованию. В распоряжение ВС Украины попали российские системы РЭБ, средства ПВО и танки. Чем раньше американские эксперты получат возможность изучить эти трофеи, тем быстрее они смогут помочь ВС Украины в разработке тактики, методов и форм противодействия российским вооружениям.

3. В странах – членах НАТО нужно создать специальные органы для учета военных потребностей Украины. Армии многих стран блока в Восточной Европе используют ВВТ, состоящие на вооружении украинских войск. НАТО должно стать своеобразной счетной палатой для определения соответствия систем и средств, которыми страны альянса могли бы поделиться с Украиной. В первую очередь это касается номенклатуры поставок запасных частей и спецоборудования для обслуживания и ремонта ВВТ.

4. Информация о работе по оказанию военной помощи Украине должна тщательно охраняться. Неудавшаяся попытка отправить польские истребители МиГ-29 на Украину показала отсутствие контроля со стороны американского руководства. Сведения о решении такой сложной задачи никогда не должны попадать в СМИ.

5. Довести американские экономические санкции против России до максимальных уровней. Сегодня нельзя держать большое количество санкций «про запас». Санкции против Кремля должны быть предельно расширены, не предусматривать никаких льгот и охватывать все крупные банки России и ее энергетические ресурсы.

6. США должны конфисковать финансовые средства России, на которые были наложены ограничения, и направить их на оказание помощи Украине. В результате санкций были заморожены десятки миллиардов долларов российских активов. США должны захватить эти активы и использовать их для финансирования ВС Украины, для ликвидации гуманитарного кризиса, а в последующем для восстановления страны.

7. Федеральное правительство должно провести работу с командованием НАТО и обеспечить создание в Польше и в других странах альянса центров для обучения военнослужащих Украины использованию и эксплуатации систем ВВТ, состоящих на вооружении союзных армий. До сих пор оправданием в отказах в поставке современных систем ВВТ были заявления, что солдаты и офицеры украинской армии не подготовлены к их применению. Скорее всего боевые действия на Украине приобретут затяжной характер. Это потребует создания учебных баз, поставок тренажеров и другого оборудования и разработки программ подготовки специалистов.

8. США должны работать над открытием полевых госпиталей в Венгрии, Польше, Румынии и Словакии и сделать Региональный медицинский центр в немецком городе Ландштуль доступным для раненых украинцев. Опыт, накопленный военными медиками США за два десятилетия боевых действий в Афганистане и Ираке доложен быть передан их украинским коллегам. Пентагон должен принять меры по оказанию долгосрочной медицинской помощи и реабилитации солдатам и офицерам украинской армии, получившим серьезные ранения.

В число рекомендаций Люка Коффи входит противодействие солидарным с Россией странам, прежде всего Китаю и Индии, и оказание на них давления с целью предотвращения принятия ими мер, выводящих Москву из изоляции.

БИТВА ЗА ПРАВИЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ

Люк Коффи рекомендует Вашингтону и европейским лидерам разработать новые подходы к энергетической безопасности. Каждый баррель нефти и кубометр природного газа, которые европейские страны получат из любых источников кроме России, будут делать Европу более безопасной.

Аналитики Белого дома должны начать разработку энергетической стратегии для Европы. По мнению Коффи, главными пунктами такого документа должны стать следующие:

– увеличение объемов сжиженного газа, экспортируемого США в Европу;

– расширение южного газотранспортного коридора, по которому каспийский газ поступает в Южную Европу;

– участие западных инвесторов в строительстве транскаспийского газопровода, по которому газ из Средней Азии будет поставляться в Европу, минуя Россию;

– исследование энергетических возможностей Восточного Средиземноморья;

– поддержка «Инициативы трех морей» (ИТМ) с целью оптимизации энергетических связей в Восточной Европе.

ИТМ, также известная как «Триморье», – объединение двенадцати государств ЕС, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Страны – участницы ИТМ имеют выходы к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям. Целью организации является налаживание регионального диалога, в частности, по вопросам энергетики.

ЗДРАВЫЙ ГОЛОС

Ежедневная британская газета-таблоид Daily Mail опубликовала 2 апреля статью бывшего корреспондента издания The Mail on Sunday в Москве и в Вашингтоне Питера Хитченса «США хотят этой войны... чтобы вернуть Россию в каменный век».

«Это не война между Украиной и Россией. Это война между США и Россией, в которой обе стороны используют Украину в качестве тарана» – так Хитченс начал свою статью. Украинцы сражаются и умирают, теряют свои дома и бегут, а Вашингтон и его сателлиты вливают в страну все больше оружия и подбадривают ее «с безопасного расстояния».

Украине нужны такие действия, которые позволят вылечить ее нагноившуюся, повсеместную коррупцию. Украина также выиграет «от вытеснения на обочину ультранационалистических фанатиков». Но война лишь усугубит все эти проблемы, считает Хитченс.

Причем «в США есть люди, которые не будут печалиться, если эта война затянется». Автор приводит слова высокопоставленного служащего Госдепа: стратегическим интересам Америки будет соответствовать «продолжительная война». Россия застрянет в этой трясине, будет истощена в экономическом и военном отношении и лишится возможности проводить подобные акции в будущем.

«С тех пор как американский неоконсерватор Пол Вулфовиц изложил свою «доктрину» в 1992 году, – пишет Хитченс, – Вашингтон намерен подавить любое возрождение российской мощи. Недостаток этой схемы в том, что угрозой оказался Китай, а не Россия. Вулфовиц, ярый сторонник катастрофической войны в Ираке, оказался не так умен, как он о себе думал». Между тем именно политика в духе Вулфовица объясняет «безумное расширение НАТО» вопреки предупреждениям экспертов. А предложение президента Джорджа Буша-младшего о принятии Украины в НАТО в 2008 году и вовсе выглядело как насмешка над Россией. Ведь еще за год до этого заявления российский президент Владимир Путин объявил, что расширение НАТО на восток должно быть прекращено.

В 2014 году США открыто поддержали свержение легитимного президента Украины Виктора Януковича. Хотя ряд стран, включая Францию, Германию и Польшу, выступали за мирный и юридически обоснованный процесс лишения его властных полномочий. Опасаясь за свою жизнь, Янукович покинул Украину и был отстранен от власти в рамках парламентской процедуры, которая далеко не соответствовала законному импичменту.

«Этот путч был истинным началом войны, которая сейчас бушует, первым актом насилия, который вызвал все остальное»

Решение Путина ответить на происходящие на Украине события «вторжением» было «ужасной ошибкой», полагает Хитченс. Он напоминает, что «старая тактика дипломатии с высокими ставками» заключается в том, чтобы спровоцировать врага на неразумную войну – с надеждой, что в дальнейшем его удастся уничтожить.

«Германия проделала это с Францией в 1870 году, заманив Наполеона III и нанеся ему поражение, которое положило конец Франции как великой державе. Она снова сделала это снова в 1914 году, втянув Россию в еще одну глупую войну, которая уничтожила ее монархию и ее процветание... Я не думаю, что США предполагают победить Путина в ближайшее время... Я все меньше и меньше верю в мирные переговоры, на которых США даже не присутствуют».

Свою статью Хитченс заключает серией пророчеств:

«Народ Украины будет ужасно страдать, а мир будет постепенно терять интерес к происходящему. Сегодня Путин и США заинтересованы в продолжении конфликта. Если Путин уйдет, это уничтожит его. Если война прекратится, Вашингтон потеряет возможность обескровить Россию и вернуть ее экономику в каменный век. Россия может и распасться под таким давлением».

А тем временем, замечает Хитченс, «китайское полицейское государство», столь похожее на описанную Джорджем Оруэллом в романе «1984» Океанию, «набирает силу и мощь, выжидая своего часа».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»